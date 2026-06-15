Erdoğan’dan Kerkük Valisi’ne taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın babası Seman Kenan Ağa'nın vefatı dolayısıyla aileye taziyelerini iletti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu aracılığıyla gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Erdoğan, "Başınız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Mekanı cennet olsun. Kerkük'e selam. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı. Anne Heyfa Ağa ise Erdoğan'a teşekkür ederek, "Allah sizden razı olsun. Ömrünüz uzun olsun. Siz bizim babamızsınız" dedi. Erdoğan, bir süre önce Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'yı kabul etmişti.