Huzur ve güvenin teminatı jandarma

Çanakkale İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Cemalettin Akyüz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Çanakkale İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Cemalettin Akyüz, Jandarma Teşkilatı'nın 187 yıllık köklü geçmişi boyunca milletin sevgi ve güvenini kazandığını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşların huzur ve güvenliği için fedakârca görev yaptıklarını söyledi.

Akyüz, "Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkemizin her noktasında; gece-gündüz, sıcak-soğuk, yağmur-çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir" dedi. Jandarma Teşkilatı'nın insan merkezli hizmet anlayışıyla vatandaşların yanında yer aldığını ifade eden Akyüz, üstün vazife anlayışı, disiplinli yapısı ve yüksek görev bilinciyle teşkilatın her zaman devletin gücünü ve güven veren yüzünü temsil ettiğini kaydetti. Terörle mücadeleden asayiş hizmetlerine kadar birçok alanda görev yapan jandarmanın, emniyet teşkilatı ve diğer kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Akyüz, tüm faaliyetlerin hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda yürütüldüğünü vurguladı. Konuşmasının sonunda Jandarma Teşkilatı'nın bugünlere gelmesinde emeği bulunan tüm komutan ve mensuplara teşekkür eden Akyüz, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmetle, gazileri ise minnet ve şükranla andı.