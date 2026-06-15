İzmit Körfezi’nde mavi diriliş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi" kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor. İkinci etabı tamamlanan proje kapsamında 2.4 milyon metreküp dip çamuru temizlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile birlikte temizlenen bölgelere dalış gerçekleştirdi.

Dalış sonrası açıklama yapan Bakan Kurum, "2022 yılında Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı çerçevesinde İzmit Körfezi'mizde, Kocaeli'nde körfezimizi temizlemek üzere Büyükşehir Belediyemizle birlikte bir proje başlattık. Aslında başlatmış olduğumuz proje, dünyanın en büyük çevre ve doğa koruma projesi. Hamdolsun, bugün büyük bir mutlulukla şunu gördük; artık denizin dibinde deniz çayırlarının, denizyıldızlarının, yine deniz patlıcanlarının ekosistemi yeniden canlandı. Bu bizim için büyük bir mutluluk vesilesi" dedi.

YÜZDE 70'İ TAMAMLANDI

Müsilaj sonrası hayata geçirilen Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında başlatılan temizliğin Marmara için başarılı sonuçlar verdiğini ifade eden Bakan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi, gerçekten bu projeye, Kocaeli'mize, Marmara'mıza ayrı bir önem, destek verdiler. Burada Büyükşehir Belediyemizle birlikte iki etabını tamamladık. İki etapta toplamda 2.4 milyon metreküp dip çamurunu çıkardık ve bertaraf ettik. Toplamda hedefimiz 3.8'e ulaşmak. Yani projenin yüzde 70'i tamamlandı diyebiliriz. Zaten oradaki ekosistem kendiliğinden canlanıyor. Daha önce görmediğimiz balıkları, görmediğimiz canlıları burada görmeye başladık ve açıkçası deniz nefes almaya başladı" şeklinde konuştu. ANKARA





SIRA FETHİYE'DE

BAKAN Kurum, İzmit Körfezi'ndeki projenin bir benzerinin Fethiye Körfezi'nde de hayata geçirileceğini müjdeleyerek, "Fethiye'de de iki dip tarama gemimiz daha bünyemize katıldı. Fethiye Körfezi'nde dip taramaya başlıyoruz ve Fethiye Körfezi'mizi de inşallah ülkemize, vatandaşımıza, milletimize yakışır hale getirmek üzere adımımızı atıyoruz. Nasıl Kocaeli'nde bunu başardıysak, şimdi de Fethiye Körfezi'nde başaracağız" ifadelerini kullandı.