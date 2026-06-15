Kayseri'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde saat 20.42'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde saat 20.42'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 18.09 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 15, 2026
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Pınarbaşı (Kayseri)
Tarih:2026-06-15
Saat:20:42:02 TSİ
Enlem:38.7525 N
Boylam:36.54778 E
Derinlik:18.09 km
Detay:https://t.co/SecjdxRrQY@afadbaskanlik
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