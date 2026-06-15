Kayseri'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde saat 20.42'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kayseri’de 3.9 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde saat 20.42'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 18.09 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KAYSERİ #AFAD DEPREM

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