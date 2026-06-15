NATO zirvesi hazırlıkları masada

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine, bugün Beştepe'de toplanıyor. İç ve dış politikadaki sıcak başlıkların ele alınacağı toplantının gündeminde NATO

Zirvesi hazırlıkları, Ortadoğu'daki gelişmeler, Gazze'deki insani durum, Doğu Akdeniz ve "Terörsüz Türkiye" süreci yer alıyor.

❱ NATO ZİRVESİ HAZIRLIKLARI: Kabine toplantısında, Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi için yürütülen hazırlıklar kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Başkent'in fiziki altyapısından güvenlik tedbirlerine kadar geniş bir yelpazedeki çalışmalar masaya yatırılacak. Binlerce katılımcıyı ağırlamaya hazırlanan Ankara'da, zirvenin sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi için yürütülen faaliyetler gözden geçirilecek.

❱ ORTADOĞU'DAKİ GELİŞMELER: Kabinenin dış politika gündeminde Ortadoğu'daki son gelişmeler önemli yer tutacak. ABD, İsrail ve İran hattındaki gelişmeler ile olası anlaşma süreci değerlendirilecek. Türkiye'nin barış çabalarına sunduğu katkılar ele alınırken, bölgede normalleşme sürecinin hız kazanması halinde Ankara'nın üstlenebileceği roller de görüşülecek.

❱ GAZZE VE DOĞU AKDENİZ: Toplantıda Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesine yönelik adımlar da ele alınacak. Ateşkes ihlallerinin önlenmesi ve bölgede kalıcı istikrarın sağlanmasına yönelik diplomatik girişimler değerlendirilecek. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve bu konuda işletilecek diplomatik mekanizmalar da gündeme gelecek. Doğu Akdeniz'deki gelişmelerde toplantıda değerlendirilecek.

❱ TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ:

Kabinenin önemli gündem başlıklarından biri de "Terörsüz Türkiye" hedefi olacak. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin son gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadan aktardığı bilgiler ışığında sürecin geldiği nokta masaya yatırılacak. Silah bırakma süreci sonrası beklenen yasal düzenlemelere ilişkin takvim ve içerik de görüşülecek.