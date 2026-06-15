SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan ABD-İran anlaşmasına ilişkin açıklama: Bölgemiz rahat bir nefes aldı
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. ABD ve İran arasında varılan anlaşmanın bölgeye rahat bir nefes aldırdığını söyleyen Başkan Erdoğan, "Anlamsız savaş defterinin kapandığına inanıyoruz." dedi. Erdoğan, İsrail'in barış sürecini zedelemek için elinden geleni yapacağını belirterek, sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan, önemli konuların masaya yatırıldığı kritik toplantının ardından açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
Kabine Toplantımızda aldığımız kararların, ülkemiz, milletimiz ve devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dünyamız ve bölgemiz tarihi bir dönemden geçerken bizim ufkumuzda sadec Büyük Türkiye var. Menzilinde güçlü, müreffeh bir Türkiye'nin olduğu bu yolda durmadan, dinlenmeden yürüyoruz.
Bu yolculukta elbette zaman zaman sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Kimi zaman içeriden kimi zaman dışarıdan önümüzü kesmeye dönük operasyonlara maruz kalıyoruz. Bunlara aldırmadan hizmet mücadelemizi azimle sürdürüyoruz.
"ABD-İRAN ANLAŞMASI BÖLGEMİZE NEFES ALDIRDI"
Türkiye en zor krizleri bile son derece başarılı bir şekilde yönetiyor. İsrail'in tahrikleriyle 28 Şubat'ta başlayan savaşta dün gece çok önemli bir adım atıldı. Mutabakata varıldığı açıklandı. Aylardır diken üstünde olan bölgemiz rahat bir nefes almış oldu. Anlamsız savaş defterinin kapandığına inanıyoruz.
Mutabakatın, kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını diliyoruz.
İSRAİL UYARISI: SABOTAJLARA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI
28 Şubat'tan bu yana kimin savaşı istediği kimin barıştan yana olduğu görülmüştür. İsrail barış sürecine çomak sokmak istiyor. Ellerinden geleni yapacaklardır. Sabotajlara karşı dikkatli olunmalı.
Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz
Mutabakatın hayırlı olmasını diliyorum.
"NATO'NUN BARIŞ MİSYONUNA GÜÇLÜ DESTEK VERİYORUZ"
NATO'nun barış misyonuna güçlü destek veren ülkelerde ilk sıralardayız. Savunma yeteneklerimizi geliştirirken ittifakın caydırıcılığına katkıda bulunuyoruz."