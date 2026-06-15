SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan ABD-İran anlaşmasına ilişkin açıklama: Bölgemiz rahat bir nefes aldı

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan, önemli konuların masaya yatırıldığı kritik toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Kabine Toplantımızda aldığımız kararların, ülkemiz, milletimiz ve devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dünyamız ve bölgemiz tarihi bir dönemden geçerken bizim ufkumuzda sadec Büyük Türkiye var. Menzilinde güçlü, müreffeh bir Türkiye'nin olduğu bu yolda durmadan, dinlenmeden yürüyoruz.

Bu yolculukta elbette zaman zaman sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Kimi zaman içeriden kimi zaman dışarıdan önümüzü kesmeye dönük operasyonlara maruz kalıyoruz. Bunlara aldırmadan hizmet mücadelemizi azimle sürdürüyoruz.