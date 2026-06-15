SON DAKİKA... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni topladı! Ana gündem ABD-İran mutabakatı ve NATO zirvesi!

Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliye'sindeki Kabine Toplantısı, kritik gündemle toplandı. İç ve dış siyasetin etkili olacağı Kabine Toplantısı'nda NATO Zirvesi'nin yanında ABD-İran arasında yapılan barış anlaşması da masada olan gündem maddeleri arasında yer alacak. Kabine toplantısında, Ankara'nın ev sahipliğini yapacağı NATO Zirvesi için yürütülen hazırlıklar kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Başkent'in fiziki altyapısından güvenlik tedbirlerine kadar geniş bir yelpazedeki çalışmalar masaya yatırılacak. Binlerce katılımcıyı ağırlamaya hazırlanan Ankara'da, zirvenin sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi için yürütülen faaliyetler gözden geçirilecek.