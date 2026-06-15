SON DAKİKA... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni topladı! Ana gündem ABD-İran mutabakatı ve NATO zirvesi!
SON DAKİKA... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. ABD-İran arasında yapılan mutabakat, kabine toplantısının ana gündem maddelerinden biri olacak. Ayrıca toplantıda, Ankara'nın ev sahipliğini yapacağı NATO Zirvesi için yürütülen hazırlıklar de değerlendirilecek.
SON DAKİKA... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni topladı.
Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliye'sindeki Kabine Toplantısı, kritik gündemle toplandı. İç ve dış siyasetin etkili olacağı Kabine Toplantısı'nda NATO Zirvesi'nin yanında ABD-İran arasında yapılan barış anlaşması da masada olan gündem maddeleri arasında yer alacak. Kabine toplantısında, Ankara'nın ev sahipliğini yapacağı NATO Zirvesi için yürütülen hazırlıklar kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Başkent'in fiziki altyapısından güvenlik tedbirlerine kadar geniş bir yelpazedeki çalışmalar masaya yatırılacak. Binlerce katılımcıyı ağırlamaya hazırlanan Ankara'da, zirvenin sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi için yürütülen faaliyetler gözden geçirilecek.
ANA GÜNDEM ABD-İRAN MUTABAKATI
Kabinenin dış politika gündeminde Ortadoğu'daki son gelişmeler önemli yer tutacak. ABD- İran arasında mutabakat da toplantının bir diğer gündem maddesi olacak. Türkiye'nin barış çabalarına sunduğu katkılar ele alınırken, bölgede normalleşme sürecinin hız kazanması halinde Ankara'nın üstlenebileceği roller de görüşülecek.