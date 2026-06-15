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  • SON DAKİKA... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni topladı! Ana gündem ABD-İran mutabakatı ve NATO zirvesi!

SON DAKİKA... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni topladı! Ana gündem ABD-İran mutabakatı ve NATO zirvesi!

SON DAKİKA... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. ABD-İran arasında yapılan mutabakat, kabine toplantısının ana gündem maddelerinden biri olacak. Ayrıca toplantıda, Ankara'nın ev sahipliğini yapacağı NATO Zirvesi için yürütülen hazırlıklar de değerlendirilecek.

SON DAKİKA... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni topladı! Ana gündem ABD-İran mutabakatı ve NATO zirvesi!

SON DAKİKA... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni topladı.

SON DAKİKA... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni topladı! Ana gündem ABD-İran mutabakatı ve NATO zirvesi!

Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliye'sindeki Kabine Toplantısı, kritik gündemle toplandı. İç ve dış siyasetin etkili olacağı Kabine Toplantısı'nda NATO Zirvesi'nin yanında ABD-İran arasında yapılan barış anlaşması da masada olan gündem maddeleri arasında yer alacak. Kabine toplantısında, Ankara'nın ev sahipliğini yapacağı NATO Zirvesi için yürütülen hazırlıklar kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Başkent'in fiziki altyapısından güvenlik tedbirlerine kadar geniş bir yelpazedeki çalışmalar masaya yatırılacak. Binlerce katılımcıyı ağırlamaya hazırlanan Ankara'da, zirvenin sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi için yürütülen faaliyetler gözden geçirilecek.

SON DAKİKA... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni topladı! Ana gündem ABD-İran mutabakatı ve NATO zirvesi!

ANA GÜNDEM ABD-İRAN MUTABAKATI

Kabinenin dış politika gündeminde Ortadoğu'daki son gelişmeler önemli yer tutacak. ABD- İran arasında mutabakat da toplantının bir diğer gündem maddesi olacak. Türkiye'nin barış çabalarına sunduğu katkılar ele alınırken, bölgede normalleşme sürecinin hız kazanması halinde Ankara'nın üstlenebileceği roller de görüşülecek.

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GAZZE VE DOĞU AKDENİZ

Toplantıda Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesine yönelik adımlar da ele alınacak. Ateşkes ihlallerinin önlenmesi ve bölgede kalıcı istikrarın sağlanmasına yönelik diplomatik girişimler değerlendirilecek. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve bu konuda işletilecek diplomatik mekanizmalar da gündeme gelecek. Doğu Akdeniz'deki gelişmelerde toplantıda değerlendirilecek.

SON DAKİKA... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni topladı! Ana gündem ABD-İran mutabakatı ve NATO zirvesi!

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Kabinenin önemli gündem başlıklarından biri de "Terörsüz Türkiye" hedefi olacak. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin son gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadan aktardığı bilgiler ışığında sürecin geldiği nokta masaya yatırılacak. Silah bırakma süreci sonrası beklenen yasal düzenlemelere ilişkin takvim ve içerik de görüşülecek.

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