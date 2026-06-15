SON DAKİKA | İtalya ve Yunanistan tarafından aranıyordu! İstanbul Havalimanı’nda yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri; uluslararası seviyede göçmen kaçakçılığı faaliyetleri yürüttüğü ve çeşitli ülkeler tarafından arandığı tespit edilen Irak uyruklu S.M.M.'nin (55) sahte pasaport kullanarak ülkemize giriş yapacağını tespit etti.



S.M.M., İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Sahte olduğu belirlenen pasaport ele geçirildi. Yapılan detaylı incelemelerde; S.M.M.'nin Ege Denizi üzerinden Avrupa ülkelerine yönelik gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı organizasyonlarında yer aldığı, bu suçlardan dolayı Yunanistan ve İtalya adli makamlarınca uluslararası seviyede arandığı, ayrıca ülkemizde "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" ve "Göçmen Kaçakçılığı" suçlarından aranma kaydının bulunduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen S.M.M. tutuklandı.

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