SON DAKİKA | Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da gözaltına alınmıştı! Adliyeye sevk edildiler

Son dakika haberi: "Yolsuzluk" soruşturması kapsamında İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından Silivri Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul, Edirne ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da operasyon kapsamında gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; suçtan elde edildiği değerlendirilen 39 bin 500 dolar, 12 bin 280 euro, 182 bin 400 Türk Lirası, 115 gram altın, 36 Ata Lira, 25 çeyrek altın, beş yarım altın ve beş tam altına el konuldu. Soruşturmanın kapsamında; Silivri Belediyesi nezdindeki bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı, belediyeye personel alınması, işletme devri ve kiralanması, imar, ruhsat, iskân, mühürleme, kaçak yapı, malvarlığı edinimi ve belediye taşınmaz satışı süreçlerinde usulsüzlükler bulunduğu yönündeki iddiaların araştırıldığı ifade edildi. Yapılan inceleme ve tespitlerde; belediyeye ait tescil harici/park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle satılması suretiyle 21 milyon 522 bin 717 lira 40 kuruş kamu zararı oluştuğu tespit edildi.



ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER



Soruşturmanın; Türk Ceza Kanunu'nun 220'nci maddesi kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma, Türk Ceza Kanunu'nun 252'nci maddesi kapsamında rüşvet alma ve verme, Türk Ceza Kanunu'nun 250'nci maddesi kapsamında irtikâp, nüfuz ticareti, görevi kötüye kullanma, Türk Ceza Kanunu'nun 235'inci maddesi kapsamında ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, imar kirliliğine neden olma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından yürütüldüğü ifade edildi. Söz konusu suç eylemlerinin örgütlü yapı içerisinde işlendiği, örgütün kurucusu ve yöneticisi konumunda bulunduğu değerlendirilen Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ile birlikte hareket eden diğer şüphelilerin, belediye iş ve işlemleri üzerinde nüfuz kullanarak haksız menfaat temin ettikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunduğunun değerlendirildiğine vurgu yapıldı. Silivri Belediyesindeki imar, ruhsat, iskân işlemleri, rüşvet iddiaları ve belediye işleyişine ilişkin usulsüzlükler kapsamında aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da olduğu 18 şüpheliye yönelik operasyonda 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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