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  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan ABD-İran mutabakatı açıklaması: Tarafların sağduyulu tutumu büyük önem taşıyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan ABD-İran mutabakatı açıklaması: Tarafların sağduyulu tutumu büyük önem taşıyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ABD-İran savaşında 107 gün sonra gerçekleşen mutabakatla ilgili açıklama yaptı. Kurtulmuş, "Mutabakatın hassasiyetle korunması, tarafların sağduyulu ve sorumlu bir tutumla süreci sürdürmesi büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan ABD-İran mutabakatı açıklaması: Tarafların sağduyulu tutumu büyük önem taşıyor
AA

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ABD-İran savaşında 107 gün sonra gerçekleşen mutabakatla ilgili açıklama yaptı. Kurtulmuş, "Mutabakatın hassasiyetle korunması, tarafların sağduyulu ve sorumlu bir tutumla süreci sürdürmesi büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

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