TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan ABD-İran mutabakatı açıklaması: Tarafların sağduyulu tutumu büyük önem taşıyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ABD-İran savaşında 107 gün sonra gerçekleşen mutabakatla ilgili açıklama yaptı. Kurtulmuş, "Mutabakatın hassasiyetle korunması, tarafların sağduyulu ve sorumlu bir tutumla süreci sürdürmesi büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

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