Türkiye’yi hedef gösteremezsiniz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye ile ilgili ifadelerine tepki gösterdi. Çelik şunları kaydetti:
❱ SİYASİ BİR UTANÇ: Bir Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye Cumhuriyeti hakkında konuşurken "Sömürge komiseri" üslubuyla konuşması, kendisi için siyasi bir utanç ve parlamento değerlerini istismardır. AP'nin bu seviyesizliği ciddi bir şekilde ele alması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Kabinesini, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'i ve kabinemizin herhangi bir üyesini saygısız bir dille hedef göstermek kimsenin haddi değildir. Avrupa Parlamentosu adına yapılan bu saygısızlığın arkasındaki saikler, bu köklü kurum tarafından ciddi şekilde sorgulanmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına saygı, bir tartışma konusu olamaz.
❱ SAYGISIZLIĞA İZİN VERMEYİZ: Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına yapılan hiçbir saygısızlığa ise izin vermeyiz. Avrupa Parlamentosu'nun başta Gazze olmak üzere temel insanlık konularında tarihin doğru tarafında duramayan yanlışlarını güçlü şekilde telafi etmesi gerekir.
❱ SİYASİ YOBAZLIK: Bugün Avrupa Parlamentosu'nun bazı üyelerinin çeşitli etkiler altında "siyasi bağnazlığın" vesayeti ile hareket ettiği pek çok gündem vardır. Türkiye'ye dönük bu bağnaz siyasi dilin hiçbir hükmü yoktur. Avrupa Parlamentosu üyesi sıfatı taşıyan bazılarının "Siyasi yozbazlık"la Türkiye'yi hedef almasını reddediyoruz. AP'nin bu siyasi yobazları "Demokrasi ilkokulu"na göndermesi en doğru seçenektir.
❱ SİYASİ BİR UTANÇ: Bir Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye Cumhuriyeti hakkında konuşurken "Sömürge komiseri" üslubuyla konuşması, kendisi için siyasi bir utanç ve parlamento değerlerini istismardır. AP'nin bu seviyesizliği ciddi bir şekilde ele alması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Kabinesini, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'i ve kabinemizin herhangi bir üyesini saygısız bir dille hedef göstermek kimsenin haddi değildir. Avrupa Parlamentosu adına yapılan bu saygısızlığın arkasındaki saikler, bu köklü kurum tarafından ciddi şekilde sorgulanmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına saygı, bir tartışma konusu olamaz.
❱ SAYGISIZLIĞA İZİN VERMEYİZ: Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına yapılan hiçbir saygısızlığa ise izin vermeyiz. Avrupa Parlamentosu'nun başta Gazze olmak üzere temel insanlık konularında tarihin doğru tarafında duramayan yanlışlarını güçlü şekilde telafi etmesi gerekir.
❱ SİYASİ YOBAZLIK: Bugün Avrupa Parlamentosu'nun bazı üyelerinin çeşitli etkiler altında "siyasi bağnazlığın" vesayeti ile hareket ettiği pek çok gündem vardır. Türkiye'ye dönük bu bağnaz siyasi dilin hiçbir hükmü yoktur. Avrupa Parlamentosu üyesi sıfatı taşıyan bazılarının "Siyasi yozbazlık"la Türkiye'yi hedef almasını reddediyoruz. AP'nin bu siyasi yobazları "Demokrasi ilkokulu"na göndermesi en doğru seçenektir.