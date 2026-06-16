Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten ’e-Avukat uygulaması’ açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından, Adalet Bakanlığı'nın 'e-Avukat uygulaması'na ilişkin paylaşımını alıntılayarak açıklama yaptı.

Gürlek, "Avukat dostu yaklaşımla hayata geçirdiğimiz e-Avukat uygulamamızla, zaman ve erişim engellerini ortadan kaldırarak savunma hakkının daha etkin kullanılmasına katkı sunuyoruz. Yakın zamanda hizmete aldığımız uygulama sayesinde avukatlarımız, müvekkilleriyle ofislerinden görüntülü görüşme yapabiliyor; adalet hizmetlerine daha hızlı, daha etkin ve daha erişilebilir şekilde ulaşabiliyor. Adalet hizmetlerinin sunum kalitesini artırmak için teknolojinin tüm imkanlarından faydalanmayı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.