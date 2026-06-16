Anlamsız savaş defteri artık kapandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran ile ABD arasında varılan mutabakatla bölgeyi sarsan anlamsız savaş defterinin artık kapanacağına inandığını söyledi. Kabine toplantısının ardından millete seslenen Erdoğan özetle şunları söyledi:

BARIŞIN SESİ YÜKSELDİ: İsrail'in tertip ve tahrikleriyle 28 Şubat'ta başlayan savaşta, çatışmaları sonlandırmaya dönük mutabakata varıldığı açıklandı. Böylece aylardır diken üstünde olan bölgemiz rahat bir nefes almış oldu. Türkiye olarak sağduyulu ve diplomasiyi önceleyen bir tutum içinde olduk. Müttefiklerimiz ve Körfez'deki kardeşlerimizle işbirliği içinde hareket ettik.

SİNSİ OYUNLARA BİGÂNE KALMADIK: Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen çabalara, Katar ve Suudi Arabistan'la birlikte çok güçlü destek verdik. Coğrafyamızla birlikte tüm dünyayı uçurumun eşiğine getiren bu krizde, tek bir vatandaşımızın dahi burnu kanamadı. Kardeşi kardeşe kırdırma planları amacına ulaşmadı. Türkler, Araplar, Kürtler ve Farslar arasında yeni fitne ateşleri yakma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı.

KALICI BARIŞA GİDEN YOL: İçinde masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan, bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz.

TÜM DÜNYA NEFES ALDI: Aylar sonra bölgemize ve tüm dünyaya rahat bir nefes aldıran bu önemli mutabakata ulaşılmasında emeği geçen, başta Amerikan ve İran liderliği olmak üzere, herkesi gönülden tebrik ediyoruz. Arabuluculuk görevini layıkıyla yerine getiren Pakistanlı kardeşlerimiz ile müzakerelere desteklerini esirgemeyen Katarlı ve Suudi kardeşlerimize aynı şekilde tebriklerimizi iletiyoruz. Umutlarını silahların susmamasına bağlayanlar, bu sürece de çomak sokmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Dolayısıyla imzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak her türlü söylem ve eylemden uzak durulması, sabotajlara karşı çok ama çok dikkatli olunması gerekmektedir.

GÖLGE ETMEYİN YETER: İran krizinin ilk gününden itibaren hükümetimizin politikalarına destek vermek yerine köstek olmaya çalışanları ise bugün bir kez daha Allah'a ve aziz milletimizin tertemiz vicdanına havale ediyorum. Siz, gidin, koltuk peşinde koşun, salon kapmaca oynayın, en iyi bildiğiniz iş olan birbirinizin kuyusunu kazın. Biz ülkemizi küresel bir oyuncu haline getirmenin kavgasını veriyoruz.





TÜM KURUMLAR UYUM VE KOORDİNASYON İÇİNDE



Yaklaşık iki asırlık yönetim sistemi arayışına son veren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hem bu yolculukta hem de içinden geçtiğimiz sancılı dönemde, Türkiye'nin en büyük avantajına dönüşmüştür. Ülkemizin yumuşak karnı olan yönetimde istikrar sorununu çözen sistem sayesinde bugün devletimizin tüm kurumları uyum ve koordinasyon içinde çalışıyor, Türkiye'yi geleceğe taşımanın mücadelesini veriyor. İşte en son İran'ı ve Körfez bölgesini etkileyen çatışmalarda olduğu gibi Türkiye, en zor krizleri bile son derece başarılı bir şekilde yönetiyor.



UFKUMUZDA SADECE BÜYÜK TÜRKİYE VAR



Dünyamız ve bölgemiz tarihi bir dönemden geçerken; bizim ufkumuzda sadece Büyük Türkiye var. Bizim idealimizde Türk milletini hayalleriyle buluşturmak var. Bizim hedefimizde bu çağa milletimizin mührünü vurmak var. Menzilinde güçlü, müreffeh, muteber ve muzaffer bir Türkiye'nin olduğu bu yolda, durmadan, dinlenmeden yürüyoruz. Bu yolculukta elbette zaman zaman sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Ama bunlara aldırmadan; ülkemize ve milletimize hizmet mücadelemizi azimle sürdürüyoruz.

BARIŞ SÜRECİ SABOTE EDİLMEMELİ



Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Türkiye olarak İran, Gazze ve Afrika Boynuzu başta olmak üzere birçok coğrafyada barış ve istikrarın tesisi için gayret gösterdiklerini ifade etti. Erdoğan, ABD ile İran arasındaki sorunlara diplomatik çözüm fırsatının çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini, sürecin sabote edilmemesi için uluslararası topluma görevler düştüğünü belirtti. Başkan Erdoğan, BM misyonlarının Suriye'deki faaliyetlerinin etkin bir biçimde devamının mühim olduğunu, Türkiye'nin bu konuda gerekli desteği vermeyi sürdüreceğini ifade etti. ANKARA



'YENİ HİCRİ YILIMIZ MÜBAREK OLSUN'



BAŞKAN Erdoğan, yeni hicri yılı tebrik etti. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Hicri 1448. yılın milletimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyor, yeni yılın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum. Yeni hicri yılımız mübarek olsun."