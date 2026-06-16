Bakan Göktaş duyurdu! "Selden etkilenen Kırşehir için 6 milyon liralık destek aktarıldı"

Sel felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren sahaya inen Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ve kamu kurumları vatandaşların güvenliği ve ihtiyaçlarının karşılanması için koordineli bir çalışma yürüttü. AFAD, emniyet güçleri ve sosyal destek personelleri bölgede aralıksız görev yaparken, hasar tespit çalışmaları da sürüyor.

Devletin tüm kurumlarıyla vatandaşların yanında olduğunu vurgulayarak, sosyal yardım ve psikososyal destek çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini belirten Bakan Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "86 milyon insanımızı devletimizin şefkat eliyle buluşturmaya, büyük Türkiye ailemizin her bir ferdinin yanında olmaya devam ediyoruz. Kırşehir'de meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın ilk etapta temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 6 milyon lira tutarında kaynak aktardık. İlimizde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla hasar tespit incelemelerimize, saha çalışmalarımıza ve hane ziyaretlerimize aralıksız devam ediyoruz. Psikososyal Destek Ekiplerimiz ile umudu büyütüyor, vatandaşlarımızın bu zorlu süreci en güçlü şekilde aşmasını sağlıyoruz. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerine yer verdi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör