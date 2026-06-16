Başkan ve 10 kişiye tutuklama talebi
Silivri Belediyesi'ndeki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da olduğu toplam 18 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, belediye nezdindeki bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı, belediyeye personel alınması, işletme devri ve kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme, kaçak yapı, mal varlığı edinimi ile belediye taşınmaz satışı süreçlerinde usulsüzlükler bulunduğu tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen ve savcılıkta sorgulanan Balcıoğlu ile 10 şüpheli tutuklama, 7'si ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.