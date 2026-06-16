Bilal Erdoğan: Türkiye, Afrika ülkeleri ile yol yürümeli

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin düzenlediği 4 gün boyunca süren think tank projesinin son gününde İlim Yayma Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Üsküdar Rideva Kültür Merkezi'nde zirve konuşmaları programına katıldı. Programa Erdoğan dışında Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz ile Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrenciler ve davetliler katıldı. Programda konuşan İlim Yayma Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrencilerin önemine dikkat çekti.

"ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER TÜRKİYE YÜZYILININ BİR AYAĞI"

Türkiye'de üniversite eğitimi gördükten sonra ülkelerine dönen öğrencilerin ülkelerinde Türkiye mezunları dernekleri kurduklarına ve bu dernekler vasıtasıyla Türkiye ile bağlantılarını koruduklarını ifade eden Erdoğan, "Ülkelerde Türkiye mezunları dernekleri kuruluyor. Bunları Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (TYB) organize ediyor, takip ediyor, onlar koordine ediyor, destek oluyor. Gerçekten kendi aralarında da çok güzel bir dayanışma oluşuyor. Ülkelerindeki Türk şirketlerde bir kısmı çalışıyor. Bir kısmının hala Türkiye'yle gitmeleri, gelmeleri, iş birlikleri devam ediyor. Türkiye mezunları gittikleri ülkelerde Türkiye'nin gönüllü elçileri oluyorlar. Gittikleri ülkelerle Türkiye'nin ticari, siyasi, bir sürü iş birliklerinin bel kemiğini oluşturuyorlar ve ülkelerinde Türkiye'nin doğru tanınmasına katkı sağlıyor. Çünkü Türkiye'yle ilgili batı medyasını bütün dünyada pompaladığı belli bir çerçeve var ve bu yalanlara dayanıyor. Gerçek değil, doğru değil. Türkiye'de yaşayanlar, Türkiye'yi bilenler bunların böyle olmadığının farkında. Dolayısıyla o ülkelerdeki Türkiye mezunları da bu tür propagandaları nötralize etmiş oluyorlar. FETÖ diye bir gerçeğimiz var yurt dışında. Türkiye'nin her yerde aleyhine söylem üretiyorlar, çalışıyorlar. PKK var yurt dışında Türkiye'nin aleyhine belli bir söylem üretiyor. Onun için dünyadaki Türkiye mezunları güçlü Türkiye'nin yani 21. yüzyılın Türkiye yüzyılının Türkiye'sinin önemli bir bence payandası önemli bir ayağı. Onun için hem sayılarını artırmamız lazım. Ülkelerine bugün olduğu gibi mutlu bir şekilde dönmelerini sağlamamız lazım" dedi.

"TÜRKİYE'NİN AFRİKA İLE YOL YÜRÜYEN GÜÇLÜ BİR ÜLKE OLMASINA İHTİYAÇ VAR"

Türkiye'nin ihracat rakamlarının artırılmasında uluslararası öğrenciler ve bunların aracılığıyla kurulacak ilişkilerin önemine dikkat çeken Bilal Erdoğan, "Mesela şimdi 275 milyar dolarlık ihracattan bahsediyoruz. 500 milyar dolar ihracat yapan bir ülke olmak bizim için işlem bile değil. Ama bunun için çalışmamız gerekiyor. Bunun için pazarlarımızı çoğaltmamız gerekiyor. Mesela 2050 yılında dünyadaki hep dört kişiden bir tanesi Afrika'da yaşıyor olacak. Şimdi Afrika bizi seviyor. Biz Afrika'yı seviyoruz. Afrika'daki en yaygın diplomatik alan sahibi ülkeyiz. Afrika'ya daha en çok noktaya uçan havayolu Türk Havayolları hem oralarda Çin'in planları var. Kendine göre Amerika'nın planları var. Avrupa'nın planları var. Bizim öyle bir planımız da yok. Hani biz sadece Afrika'ya iyi komşu, iyi dost olmanın peşinde olduk bugüne kadar. Oralarda Türk sivil toplum kuruluşlarının bugüne kadar yaptığı insani yardımlar hiçbir zaman karşılık beklenerek yapılmadı. Dolayısıyla bu kadar güzel bir altyapı varken tek yapılması gereken işte daha çok yatırım, daha çok ortaklık, daha çok ticaret, Afrika'nın da menfaatine, Türkiye'nin de menfaatine karşılıklı büyümek için, karşılıklı güçlü olmak için. Batı sonrası dünyada insani bir paradigmayı var etmemiz gerekiyor. Dünyanın ihtiyacı olan paradigma merkeze insanlığı alan ve insanı alan bir paradigma. Şu andaki egemen paradigmanın merkezinde sermaye var. Biriktirme var. Eşitsizlik var, adaletsizlik var. Maalesef yani güçlünün hukukunu egemen kılan bir yaşıyoruz. Onun için hani Afrika'nın dünyanın geleceğinde önemli bir cesameti olacağı zaman Türkiye'nin de bence Afrika'yla beraber yol yürüyen güçlü bir ülke olmasına ihtiyaç var" dedi.

"BÜYÜYEN AFRİKA MI BÜYÜMESİ DURMUŞ AVRUPA MI"

Afrika kıtasının potansiyelinin altını çizen Erdoğan, "Şimdi büyüyen bir kıtayla nüfusu yükselen bir kıtayla bugünden iş birlikleri yapmak mı? Nüfusu yaşlanıp azalmaya başlamış, ekonomisinin büyümesi durmuş bir Avrupa'yla mı geleceğimiz var? Ya ben hani Avrupa'nın iyi olmasını istiyorum, komşum benim, her şey yolunda olsun, iyi olsun. Ama şimdi dünyanın hasta adamı olmuş bir Avrupa. Şimdi Avrupa dünyanın hastalığı. Amerika Avrupa'yı ne hale getirdi? Bakıyorsunuz, görüyorsunuz. Onun için bir yandan Avrupa'yla ilişkilerimizi olumlu düzeyde devam ettirmeliyiz. Avrupa'ya Türkiye'nin çok katacağı şey var. Avrupa bunu anlarsa istifade eder, anlamazsa edemez. Ama öbür taraftan da benim önündeki maçlara da bakmam lazım. Afrika'ya dönmem lazım. Asya'ya dönmem lazım. Orta Asya'ya Türk dünyasına hakkıyla dönmem lazım" dedi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör