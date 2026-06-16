Emine Erdoğan’dan Bakan Kurum’a tebriktebrik
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizlik çalışmalarından ötürü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u tebrik etti. Mesajında, "İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizliği çalışmalarıyla Marmara Denizi'nin yeniden hayat bulmasına katkı sağlayan başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum olmak üzere emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum" ifadesini kullanan Emine Erdoğan, Marmara'daki bu kıymetli çalışmanın, Fethiye Körfezi'nde de aynı başarıyla devam etmesini temenni etti.