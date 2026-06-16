Emine Erdoğan’dan Bakan Kurum’a tebriktebrik

Emine Erdoğan’dan Bakan Kurum’a tebriktebrik
ANKARA
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizlik çalışmalarından ötürü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u tebrik etti. Mesajında, "İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizliği çalışmalarıyla Marmara Denizi'nin yeniden hayat bulmasına katkı sağlayan başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum olmak üzere emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum" ifadesini kullanan Emine Erdoğan, Marmara'daki bu kıymetli çalışmanın, Fethiye Körfezi'nde de aynı başarıyla devam etmesini temenni etti. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#İZMİT KÖRFEZİ #EMİNE ERDOĞAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý