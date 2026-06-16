Kemal Kılıçdaroğlu MYK’yı topluyor: Yeni ihraçlar masada! Özgür Özel’den kurultay için 900 imza hamlesi

İL BAŞKANLIKLARINDA İHRAÇLAR MASADA

Edinilen bilgiye göre, toplantının öncelikli gündem maddelerinden birini, genel merkezle "uyumlu çalışmadığı" öne sürülen bazı il başkanlarının görevden alınması oluşturuyor. Bu kapsamda başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere Bursa, Düzce, Sinop ve Kars il başkanlarının görevden uzaklaştırılarak yerlerine yeni atamalar yapılacağı iddia ediliyor. Özellikle üç büyükşehrin il başkanının değiştirileceğine kesin gözüyle bakılıyor.