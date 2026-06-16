Kemal Kılıçdaroğlu MYK'yı topluyor: Yeni ihraçlar masada! Özgür Özel'den kurultay için 900 imza hamlesi
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) mutlak butlan kararı sonrası, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesi arasındaki kriz giderek derinleşiyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yarınki MYK toplantısında yeni ihraç hamlesinde bulunması beklenirken Özgür Özel cephesi de olağanüstü kurultay için topladığı yaklaşık 900 imzayı genel merkeze teslim edecek.
"Mutlak butlan" tartışmalarının sürdüğü partide, Genel Başkan Kılıçdaroğlu yarın saat 13.00'te MYK'yı toplayarak kritik gündem maddelerini ele alacak.
İL BAŞKANLIKLARINDA İHRAÇLAR MASADA
Edinilen bilgiye göre, toplantının öncelikli gündem maddelerinden birini, genel merkezle "uyumlu çalışmadığı" öne sürülen bazı il başkanlarının görevden alınması oluşturuyor. Bu kapsamda başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere Bursa, Düzce, Sinop ve Kars il başkanlarının görevden uzaklaştırılarak yerlerine yeni atamalar yapılacağı iddia ediliyor. Özellikle üç büyükşehrin il başkanının değiştirileceğine kesin gözüyle bakılıyor.
ÖZGÜR ÖZEL CEPHESİ 900 İMZAYI GENEL MERKEZE SUNACAK
Özgür Özel cephesi ise, olağanüstü kurultay çağrısı için topladığı yaklaşık 900 delege imzasını çarşamba günü genel merkeze teslim edecek. Söz konusu imzaların, 74 il başkanı ile kalan 7 ildeki delegeler vasıtasıyla ulaştırılacağı öğrenildi. Parti tüzüğü gereğince, imzaların sunulmasının ardından genel merkezin 45 gün içinde olağanüstü kurultayı toplaması gerekiyor.