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  • Kemal Kılıçdaroğlu MYK'yı topluyor: Yeni ihraçlar masada! Özgür Özel'den kurultay için 900 imza hamlesi

Kemal Kılıçdaroğlu MYK'yı topluyor: Yeni ihraçlar masada! Özgür Özel'den kurultay için 900 imza hamlesi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) mutlak butlan kararı sonrası, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesi arasındaki kriz giderek derinleşiyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yarınki MYK toplantısında yeni ihraç hamlesinde bulunması beklenirken Özgür Özel cephesi de olağanüstü kurultay için topladığı yaklaşık 900 imzayı genel merkeze teslim edecek.

Kemal Kılıçdaroğlu MYK’yı topluyor: Yeni ihraçlar masada! Özgür Özel’den kurultay için 900 imza hamlesi

"Mutlak butlan" tartışmalarının sürdüğü partide, Genel Başkan Kılıçdaroğlu yarın saat 13.00'te MYK'yı toplayarak kritik gündem maddelerini ele alacak.

Kemal Kılıçdaroğlu MYK’yı topluyor: Yeni ihraçlar masada! Özgür Özel’den kurultay için 900 imza hamlesi

İL BAŞKANLIKLARINDA İHRAÇLAR MASADA

Edinilen bilgiye göre, toplantının öncelikli gündem maddelerinden birini, genel merkezle "uyumlu çalışmadığı" öne sürülen bazı il başkanlarının görevden alınması oluşturuyor. Bu kapsamda başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere Bursa, Düzce, Sinop ve Kars il başkanlarının görevden uzaklaştırılarak yerlerine yeni atamalar yapılacağı iddia ediliyor. Özellikle üç büyükşehrin il başkanının değiştirileceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu MYK’yı topluyor: Yeni ihraçlar masada! Özgür Özel’den kurultay için 900 imza hamlesi

ÖZGÜR ÖZEL CEPHESİ 900 İMZAYI GENEL MERKEZE SUNACAK

Özgür Özel cephesi ise, olağanüstü kurultay çağrısı için topladığı yaklaşık 900 delege imzasını çarşamba günü genel merkeze teslim edecek. Söz konusu imzaların, 74 il başkanı ile kalan 7 ildeki delegeler vasıtasıyla ulaştırılacağı öğrenildi. Parti tüzüğü gereğince, imzaların sunulmasının ardından genel merkezin 45 gün içinde olağanüstü kurultayı toplaması gerekiyor.

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Kemal Kılıçdaroğlu MYK’yı topluyor: Yeni ihraçlar masada! Özgür Özel’den kurultay için 900 imza hamlesi

KURULTAY TOPLANMAZSA YARGI YOLU DEVREYE GİRECEK

Özgür Özel ve ekibinin, kurultay talebinin tedbir kararları gerekçe gösterilerek reddedilmesi ihtimaline karşı B planını hazırladığı belirtildi. Bu durumda muhaliflerin Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak kurultay sürecini işletmek üzere bir "çağrı heyeti" tayin edilmesini isteyeceği ifade edildi. Mahkemenin bu müracaatı 15 gün içinde karara bağlaması öngörülüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu MYK’yı topluyor: Yeni ihraçlar masada! Özgür Özel’den kurultay için 900 imza hamlesi

Daha önce Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK tarafından dokuz milletvekili ile iki belediye başkanının ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmesi, parti içi dengeleri değiştirmişti.

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