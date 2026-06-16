Kürsü savaşında geçici ateşkes

İstinaftan çıkan mutlak butlan kararından bu yana eşi benzeri görülmemiş bir iç savaş yaşanan CHP'de 'geçici ateşkes' ilan edildi. Dün TBMM'de basın açıklaması yapan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Genel merkezimizden Meclis'imize grup toplantısı yapmak üzere bir başvuru olmamış. Grup toplantısı çalışması içinde olmadıklarını anlıyoruz. Memnuniyet duyduk. Sayın Genel Başkanımız (Özgür Özel), özellikle örgütlerimizin yorgunluğunu da görerek bu hafta grup toplantısı yapmama kararı almıştır" bilgisini paylaştı.

BİZ DE YAPMIYORUZ

Emir'in açıklamasından dakikalar sonra genel merkez kanadından da benzer duyuru geldi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı tarafından yapılan bilgilendirmede, "CHP'nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'de gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır" ifadelerini kullandı.

SABAH BAŞKA ÖĞLEN BAŞKA

Dün iki kanattan gelen açıklamaların sabah saatlerinde başka, öğle saatlerinde başka olması da dikkat çekti. İlk olarak CHP Milletvekili Aylin Nazlıaka, sosyal medya hesabı üzerinden Özgür Özel'in grup toplantısında konuşacağına ilişkin bir paylaşımda bulundu. Kısa süre sonra ise paylaşım silindi. Aynı dakikalarda genel merkez kaynakları da Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında konuşacağını öne sürdü. Ancak öğle saatlerinde durumun tamamen değişmesi ve iki kanadın da "Grup toplantısı yapmayacağız" açıklamasını yapması "Arka kapıda müzakere mi yürütüldü?" sorusunu akıllara getirdi.

"UZLAŞMA YOK"

Bu kapsamda iki cephe arasında bir uzlaşı olup olmadığı sorusuna yanıt veren Murat Emir, "Bir diyalog içerisinde değiliz. Bir uzlaşma zemini yoktur. Diyalog, uzlaşı, yumuşama vesaire söz konusu değildir. CHP Genel Merkezi'nin bu hafta Meclis'te grup toplantısı yapmama kararını büyük bir memnuniyetle öğrendik. Çünkü partimizin kamuoyu nezdinde tartıştırılmasından son derece rahatsızız" yanıtını verdi.

EMİR: BİR YERE GİTMİYORUZ

Öte yandan Murat Emir dünkü basın toplantısında yeni parti iddialarına ilişkin ise "Tamamen spekülasyon" yorumunu yaptı. Olağanüstü kurultay için delegelerden 900 imza toplandığını ve yarın genel merkeze teslim edileceğini belirten Emir, 20 Temmuz'a kadar kurultaya gidilmesi gerektiğini de savundu. Yeni parti iddialarına ilişkin çok fazla spekülasyon yapıldığını kaydeden Emir, "Biz partimizdeyiz. Baba ocağındayız, hiçbir yere gitmiyoruz" dedi.