MSB duyurdu! NATO'dan Türkiye'ye ek hava savunma sistemi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Daimi Savunma Planı kapsamında ittifakın hava savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesi amacıyla İtalya’ya ait bir adet SAMP-T Hava Savunma Sistemi’nin Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na konuşlandırılacağını açıkladı.

MSB duyurdu! NATO’dan Türkiye’ye ek hava savunma sistemi
İHA

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, NATO Daimi Savunma Planı çerçevesinde müttefik ülkeler arasındaki savunma ve caydırıcılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "NATO Daimi Savunma Planı kapsamında; ittifak hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla İtalya'ya ait bir adet SAMP-T Hava Savunma Sistemi 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/Konya'da konuşlandırılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
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