MSB'den 'Siper Hava Savunma Silah Sistemi' paylaşımı: Hedefini başarıyla imha etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Siper Hava Savunma Silah Sistemi ile hava hedefinin vurulma anının görüntülerini paylaştı.

MSB’den ’Siper Hava Savunma Silah Sistemi’ paylaşımı: Hedefini başarıyla imha etti
AA

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki yerli ve milli Siper Hava Savunma Silah Sistemi, yüksek süratli ve manevralı hedef senaryosu icra eden Süper Şimşek hava hedefini başarıyla imha ederek tam harekat kabiliyetine ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, hava hedefinin vurulmasına ilişkin görüntülere yer verildi.

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