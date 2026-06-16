Özel’in şikâyet ettiği aileyi Kılıçdaroğlu kabul etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evsiz kaldıkları için CHP Altındağ İlçe Başkanlığı'nın kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan eski binasına sığınan İmam Hüseyin Kolukısa ve engelli eşi Kadriye Kolukısa'yı kabul etti. Çift hakkında Özgür Özel döneminde yapılan şikâyet, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla geri çekildi. Kolukısa çiftinin, kentsel dönüşüm nedeniyle yaklaşık 6 yıl önce boşaltılan eski CHP Altındağ İlçe Başkanlığı binasında kaldıkları gerekçesiyle, haklarında önceki CHP yönetimi tarafından işlem yapılmış ve süreç yargıya taşınmıştı. CHP tarafından Ankara 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunulan ve şikâyetten vazgeçildiğini bildiren dilekçede, ailenin içinde bulunduğu durumun yeniden değerlendirildiği belirtilerek, İmam Hüseyin Kolukısa ve Kadriye Kolukısa'nın yaşlılık, engellilik ve ağır yaşam koşulları nedeniyle sığınacak yerlerinin bulunmadığı ifade edildi.