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  • SON DAKİKA |Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 'rüşvet' operasyonu; 10 kişi hakkında gözaltı kararı

SON DAKİKA |Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 'rüşvet' operasyonu; 10 kişi hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberi: Antalya'da 'İhaleye fesat karıştırmak', 'Rüşvet', 'Suçtan elde edilen gelirin aklanması', 'Edimin ifasına fesat karıştırmak' suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer'e ait taşınmazların edinimlerinde açıklanamayan para transferleri olduğu yönündeki tespitlere yönelik eşi ve kayınvalidesinin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

SON DAKİKA |Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde ’rüşvet’ operasyonu; 10 kişi hakkında gözaltı kararı
DHA
Son dakika haberi: Antalya'da 'İhaleye fesat karıştırmak', 'Rüşvet', 'Suçtan elde edilen gelirin aklanması', 'Edimin ifasına fesat karıştırmak' suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer'e ait taşınmazların edinimlerinde açıklanamayan para transferleri olduğu yönündeki tespitlere yönelik eşi ve kayınvalidesinin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
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