Son dakika | Bakan Gürlek: FETÖ ihanet şebekesiyle mücadelemiz kesintisiz sürmektedir

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Bakanlığımızın ilgili birimleri yurt içinde olduğu gibi yurt dışındaki tüm FETÖ firarilerinin takibatını da en titiz şekilde yürütmektedir. " açıklamasında bulundu.

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, devletimizin bekasını hedef alan FETÖ ihanet şebekesiyle mücadelemiz kesintisiz sürmektedir.

Bakanlığımızın ilgili birimleri yurt içinde olduğu gibi yurt dışındaki tüm FETÖ firarilerinin takibatını da en titiz şekilde yürütmektedir.

Adalet er ya da geç tecelli edecek ve bu ihanet şebekesinin tüm mensupları hukuk önünde hesap verecektir.