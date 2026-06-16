SON DAKİKA I Mülki İdari Amirleri atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Son Dakika Haberleri...Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan 430 bürokratın görev yeri yeniden belirlendi. Düzenleme kapsamında; 208 amir kaymakamlığa, 82 amir vali yardımcılığına atanırken, üç büyükşehirdeki birçok kaymakam ile bazı ilçe kayyımlarının da görev yerlerinde değişikliğe gidildi.
Son Dakika Haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmî Gazete'de yayımlandı. Kararname doğrultusunda, merkez ve taşra teşkilatındaki toplam 430 mülki idare amirinin görev yeri yeniden belirlendi.
15 AMİR MERKEZE ÇEKİLDİ
Yeni kararnameyle birlikte taşra teşkilatında görev yapan 15 mülki idare amiri merkez teşkilatındaki görevlere getirildi. Bu amirlerden 11'i kaymakam, 4'ü ise vali yardımcısı olarak merkezde görev yapacak.
Mülki idare amirlerinin atama dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
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208 amir kaymakamlıktan kaymakamlığa,
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82 amir kaymakamlıktan vali yardımcılığına,
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74 amir vali yardımcılığından vali yardımcılığına,
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32 amir ise vali yardımcılığından kaymakamlığa atandı.
Üç büyükşehirde de dikkat çeken değişikliklere gidildi. Bu kapsamda İstanbul'da 5, Ankara'da 4 ve İzmir'de 6 kaymakamın görev yeri değiştirildi.
KAYYIM GÖREVİNDEKİ AMİRLERİN DURUMU
Kararnamede, 6'sı il ve 7'si ilçe kayyımı olmak üzere görev yapan toplam 13 mülki idare amirinin durumu da değerlendirildi. İlçe kayyımı olarak görev yapan 4 amir, görev sürelerindeki başarıları, talepleri ve kıdemleri doğrultusunda yeni görevlere atanırken, yerlerine yeni idare amirleri görevlendirildi.
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