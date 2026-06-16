SON DAKİKA I Mülki İdari Amirleri atama kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı

15 AMİR MERKEZE ÇEKİLDİ

Yeni kararnameyle birlikte taşra teşkilatında görev yapan 15 mülki idare amiri merkez teşkilatındaki görevlere getirildi. Bu amirlerden 11'i kaymakam, 4'ü ise vali yardımcısı olarak merkezde görev yapacak.

Mülki idare amirlerinin atama dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

208 amir kaymakamlıktan kaymakamlığa,

82 amir kaymakamlıktan vali yardımcılığına,

74 amir vali yardımcılığından vali yardımcılığına,

32 amir ise vali yardımcılığından kaymakamlığa atandı.

Üç büyükşehirde de dikkat çeken değişikliklere gidildi. Bu kapsamda İstanbul'da 5, Ankara'da 4 ve İzmir'de 6 kaymakamın görev yeri değiştirildi.