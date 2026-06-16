SON DAKİKA | Karar Resmi Gazete'de! TBMM 1 Temmuz'da tatile girmeyecek
Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) normal şartlarda 1 Temmuz'da girmesi gereken yaz tatili ertelenerek, çalışmalarına devam etmesine ilişkin karar Resmî Gazete'de yayımlandı.
TBMM Genel Kurulu'nda yapılan toplantıda AK Parti'nin, Meclis çalışmalarının düzenlenmesine ilişkin önergesi kabul edildi. Buna TBMM, 1 Temmuz'da tatile girmeyip çalışmalarını sürdürecek.
KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Karara göre, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM, çalışmalarına devam edecek.
Anayasa'nın 93'üncü, TBMM İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü tatile girmesi gereken TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 16 Haziran'daki 102'nci Birleşimi'nde karar verildi.
Anayasa ve İçtüzük gereği Meclis, 1 Temmuz'da tatile girip 1 Ekim'de yeni yasama yılına başlıyor.
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