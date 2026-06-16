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  • SON DAKİKA | Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmıştı! Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı

SON DAKİKA | Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmıştı! Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı

Silivri Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 10 kişinin tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, Balcıoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığı bildirdi.

SON DAKİKA | Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmıştı! Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı

CHP'li Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, hakkında yürütülen soruşturma ve tutuklama tedbiri doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/6249 sayılı dosyasında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme, Rüşvet Alma, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama' suçlarından soruşturmaya başlanması ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır."

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#SİLİVRİ

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