Uluslararası diplomasinin kalbi Türkiye’de atıyor

Başkan Erdoğan, Ankara Havalimanı ve Bağlantı Yolları açılış töreninde konuştu:

2026 TÜRKİYE İÇİN ZİRVELER YILI OLARAK DEVAM EDİYOR: 2026 senesi her alanda zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı olarak devam ediyor. Tüm kurumlarımızla, tüm kadrolarımızla bu önemli senenin hakkını verebilmek için canla başla çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı'na giden yolda kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına, motivasyonumuzu kırmasına, insicamımızı bozmasına müsaade etmiyoruz. Sadece 86 milyon vatandaşımızın değil, kaderini kaderimizle bir gören yüz milyonlarca kardeşimizin güçlü yarınları için uğraşıyoruz.

TÜRKİYE, ULUSLARARASI DİPLOMASİNİN DE KALBİNİN ATTIĞI YER OLMAYA BAŞLAMIŞTIR: Türkiye'nin küresel siyasetteki ağırlığı arttıkça Ankara'ya ziyarete gelen yabancı heyetlerin sirkülasyonu da artıyor. Yalnızca 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1.5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye; Ankara'sı, İstanbul'u ve Antalya'sı ile artık uluslararası diplomasinin de kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır. Ankara'nın giderek artan nüfusunu ve gelişen sanayisini eklediğimizde, şehrimize yapılan her türlü yatırımın değeri daha iyi anlaşılmaktadır.

8 AYDA TAMAMLANDI: Artan yolcu sayısının özellikle çevre yolu ve havalimanı güzergâhında oluşturduğu trafik sıkışıklığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Ankara Havalimanı'nın hizmete girmesiyle Esenboğa'nın hem havayolu hem de kara yolutrafiğinde belirgin bir rahatlama olacaktır. Ankara Havalimanı'yla başkentimize yeni bir proje kazandırmakla kalmadık; havacılık tarihimizde derin izler bırakmış bir eseri de ihya ettik. 1933 yılında Gazi Mustafa Kemal'in emriyle inşa edilen ve uzun yıllar askeri havacılığın merkezi olan havalimanımız, yeni çehresi ve imkânlarıyla yeniden ayağa kalkmış oldu. Burayı uçuşlara uygun hâle getirmek üzere iki etap hâlinde planladığımız bu projeyi, 8 ay gibi çok kısa bir sürede başarıyla tamamladık. Pist uzunluğunu 2 bin 450 metreden 3 bin metreye, pist genişliğini ise 42 metreden 60 metreye çıkardık. Banketleri tamamen yeniledik. Pist başlarına toplam 15 bin metrekare büyüklüğünde iki adet dönüş cebi inşa ettik.

160 BİN METREKARELİK YENİ APRON: 160 bin metrekarelik yeni apron alanıyla 44 uçağın eşzamanlı olarak park edebileceği yüksek bir kapasite oluşturduk. Pist, apron ve taksi yollarıyla toplam 60 bin metrekare kaplamalı imalat gerçekleştirdik. Taksi yollarının tamamını kazı, dolgu ve asfalt üretimleri ile yeniledik. Bunları ilave paralel ve bağlantı yollarıyla destekledik. Pist ve taksi yollarının aydınlatma sistemleri, yaklaşma ışıkları ile yönlendirme levhaları, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü standartlarına göre modernize edildi. Tüm bu çalışmalarla Ankara Havalimanı'mızı; genişletilmiş pisti, yeni apronları, modern taksi yolları ve güncellenmiş altyapısıyla geniş gövdeli uçaklara ve resmi uçuşlara hazır hâle getirdik.





ONUMUMUZ GÜÇLENİYOR



NATO Liderler Zirvesi'ne Ankara'mızda ev sahipliği yapacağız. Türkiye'nin çekim merkezi olma vasfı sadece ev sahipliği yapacağı uluslararası etkinliklerde değil, yabancı heyet ziyaretlerinde de görülüyor. Özellikle başkent Ankara'nın diplomasi trafiğindeki konumu her geçen yıl güçleniyor. Bağlantı yolumuz 12.5 km uzunluğunda. Bölünmüş yol kesiminde yer alan 3 kilometrelik bağlantı yolu ile NATO Zirvesi'ne katılan heyetlerin doğrudan ulaşımını sağlayacağız.





23 YILDIR HEP TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞTIK



ÖNÜNE gelen esere çamur atmayı, ülkeye ve millete kazandırılan her eseri kötülemeyi maharet zannedenlere karşı, 23 yıldır hep Türkiye için çalıştık. Bu millete hizmet ettik. Hayal dahi edemeyeceğiniz eserleri biz vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. Eser ve hizmet üretirken kendimizi değil, her zaman şehirlerimizin geleceğini düşündük. Türkiye için çalışmaya, yatırımlarımıza yenilerini eklemeye devam edeceğiz. Bu sene içinde Ankaralı kardeşlerimizin huzuruna yeni açılışlar, eserler ve müjdelerle çıkacağız. "Hizmet eden izzet bulur" anlayışıyla kimseyi ayırmadan 86 milyon vatandaşımızın hizmetkârı olmayı, bu emaneti hakkıyla taşımayı sürdüreceğiz.