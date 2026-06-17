AK Partili Eyyüp Kadir İnan’dan AP’ye sert tepki: Türkiye, raporlardan icazet alacak bir ülke değildir

Avrupa Parlamentosu'nun bir kez daha Türkiye'ye yönelik çifte standartlarını ve siyasi önyargılarını ortaya koyduğunu ifade eden AK Parti Genel Sekreterli İnan, kabul edilen raporun objektif değerlendirmelerden uzak olduğunu söyledi.

Türkiye'nin demokratik meşruiyetinin kaynağının millet iradesi olduğunun altını çizen İnan'ın açıklaması şu şekilde:

"Avrupa Parlamentosu bir kez daha Türkiye'ye yönelik çifte standartlarını ve siyasi önyargılarını tescillemiştir. Kabul edilen rapor; gerçeklerden uzak, ideolojik saiklerle kaleme alınmış siyasi bir metinden ibarettir. Milletimizin iradesine, bağımsız yargıya ve egemenlik haklarımıza ayar vermeye çalışan hiçbir girişimin bizim nazarımızda hükmü yoktur. Türkiye'de demokrasinin yegâne teminatı millet iradesidir. Türkiye, raporlardan veya dış odaklardan icazet alacak bir ülke değildir. Güçlü Türkiye yürüyüşünü ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi hiçbir rapor durduramayacaktır."

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör