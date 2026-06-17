Antalya’da 3’üncü dalga operasyon

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ANSET'e yönelik soruşturmada, tutuklu Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer'in eşi ve kayınvalidesinin de aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "ihaleye fesat karıştırmak", "rüşvet", "suçtan elde edilen gelirin aklanması", "edimin ifasına fesat karıştırmak" iddialarına ilişkin ANSET'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter olarak görev yaparken aynı soruşturma kapsamında tutuklanan Cansel Çevikol Tuncer'in eşi V.T. ve kayınvalidesi N.T., belediye ve belediye iştiraki şirketlerde görev yapan B.A, D.A, E.B, M.Ş, N.I, R.S.Ö, S.Ü. ve Ş.A. gözaltına alındı. Arkeolog M.Ş.'nin ise İstanbul'da ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

İHALELERDE USULSÜZLÜK

ANSET tarafından gerçekleştirilen çeşitli mal ve hizmet alımı ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı, ihale süreçlerinde görev alan bazı kamu görevlilerinin, gerçekte yerine getirilmeyen iş ve hizmetleri yapılmış gibi göstererek mal ve hizmet alımına ilişkin evrakları düzenledikleri öğrenildi. Soruşturmada tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer'e ait taşınmazların edinim süreçlerinde açıklanamayan para transferlerine ilişkin mali incelemeler sonucunda eşi ve kayınvalidesinin gözaltına alındığı belirtildi.