Bakan Gürlek’ten AP raporuna yanıt: Biz görevimizi yaptık, yapmaya devam edeceğiz
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kabine Toplantısı'nın ardından Avrupa Parlamentosu raportörünün değerlendirmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Söz konusu raporun bağlayıcılığı bulunmadığını ve görevlerini hukuk çerçevesinde yerine getirmeye devam ettiklerini ifade eden Gürlek, "Biz görevimizi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Zaten o şahsın ideolojik yaklaşımı farklı. Marjinal örgütlerle irtibatları da biliniyor. Hazırlanan rapor da tavsiye kararı" dedi. 12. Yargı Paketi içerisinde "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin de açıklık getiren Gürlek, "Terörsüz Türkiye sürecini Meclis yürütüyor. 12. Yargı Paketi'ne son şeklini vermek üzere Meclis'te yoğun bir hazırlık süreci devam ediyor. Bu çalışmalar birbirinden bağımsız ilerliyor" ifadelerini kullandı.