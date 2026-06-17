Başkan Erdoğan büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, AB Delegasyonu Büyükelçisi Aivo Orav, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Sukjong Boo, Kuveyt Büyükelçisi Muhammed Merzuk Salman Al Şabo, Malezya Büyükelçisi Adlan Mohd Shaffieq ve Moğolistan Büyükelçisi Ochir Lkhagvasuren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Büyükelçilik mensuplarını ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.