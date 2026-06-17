Dergi aboneliğinden örgüt kasasına
Marksist Teori Dergisi'nin, MLKP terör örgütüne finans sağlamak amacıyla paravan olarak kullanıldığı ortaya çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Varyos Gazetecilik firması bünyesindeki Marksist Teori Dergisi'nin, MLKP terör örgütünün finansmanı için paravan olarak kullanıldığı tespiti üzerine soruşturma başlattı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri ve HTS kayıtlarında yapılan incelemede, dergi abonelik ücreti ve dergi çalışanlarına bireysel ödeme adı altında gönderilen paraların örgüt üyelerine aktarıldığı belirlendi. Dün sabah saatlerinde 4 şüpheliye yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonda bir şüpheli yakalandı. Örgüt hücre evinde kalan ve aktif çalışma kaydı bulunmayan şüphelinin evde farklı bölümlere sakladığı örgüt fonuna, daha önce soruşturmalara konu edilen 8 farklı dergi ve dijital materyallere el konuldu. Cezaevinde olduğu belirlenen bir şüphelinin ifade işlemlerinin sürdüğü, yurtdışında bulunduğu belirlenen 2 firari hakkında da yakalama emri çıkarıldığı öğrenildi.