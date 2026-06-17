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  • DMM'den yeşil pasaport iddialarına yalanlama: "Seyahat haklarında değişiklik yaşanmamıştır"

DMM'den yeşil pasaport iddialarına yalanlama: "Seyahat haklarında değişiklik yaşanmamıştır"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada "Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye’ye yönelik son raporuyla yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti" yönündeki iddiaları yalanladı.

DMM’den yeşil pasaport iddialarına yalanlama: Seyahat haklarında değişiklik yaşanmamıştır

Dezenformasyonla Mücadele Merkezince (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye'ye yönelik son raporuyla yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti" iddialarının dezenformasyon içerikli olduğu bildirildi.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye'ye yönelik son raporuyla yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti" yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

Kasıtlı bir gündemle ve hakkaniyetten uzak bir değerlendirmeyle hazırlandığı açıkça görülen AP Türkiye raporunda, hususi (yeşil) pasaport sahiplerinin mevcut vizesiz seyahat haklarını kısıtlayan, engelleyen ya da ortadan kaldıran herhangi bir karar bulunmamaktadır.

Vatandaşlarımızın yeşil pasaportla sahip olduğu vizesiz seyahat haklarında hiçbir değişiklik yaşanmamıştır.

Kamuoyunu manipüle etmeyi, dezenformasyon yaymayı ve vatandaşlarımız arasında asılsız bir endişe yaratmayı amaçlayan içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur."

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#AVRUPA PARLAMENTOSU #DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ

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