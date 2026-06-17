Erdoğan’dan11.5 milyon üyeye teşekkür

Türkiye'nin en fazla üyeye sahip siyasi partisi konumundaki AK Parti, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan teşekkür belgelerini 11 milyon 543 bin 301 üyesine ulaştırmak için Türkiye genelinde büyük bir seferberlik başlattı. AK Parti Genel Merkezi koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında 81 il ve tüm ilçeler sahaya indi. Her bir üye için isme özel hazırlanan teşekkür belgeleri, teşkilat mensupları tarafından ev ve işyerlerinde bizzat teslim ediliyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında teşkilat mensupları milyonlarca üyeyle birebir temas kuruyor. Sadece teşekkür belgesi takdim edilmekle kalınmayan ziyaretlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamları iletiliyor, üyelerin görüş ve önerileri de dinleniyor. Böylece teşkilat ile üyeler arasında güçlü bir gönül köprüsü kurulması hedefleniyor. Teşekkür belgesinde, "AK Parti ailemize üye olarak katıldığınız, milletimizin davasına ve Türkiye'nin geleceğine sahip çıktığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Birlik ve kardeşlik içinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize kararlılıkla yürüdüğümüz bu yolda, ülkemiz ve milletimiz için göstereceğiniz katkı ve gayretin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadeleri yer alıyor.