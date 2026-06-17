Halkalı-Arnavutköy metro hattı hizmete açılıyor

Halkalı-Arnavutköy metro hattı hizmete açılıyor

İstanbul'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından sürdürülen metro çalışmaları hızla devam ediyor. Halkalı-Arnavutköy Hattı, 19 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Hattı'nın Halkalı- Arnavutköy kesimindeki çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Uraloğlu, "21.75 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimindeki çalışmaları tamamladık. Bu kapsamda Halkalı-Arnavutköy arasında İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı İstasyonlarımızı hizmete alacağız" dedi.

HAVALİMANI 30 DAKİKA
Uraloğlu, hattın tamamının işletmeye alınmasıyla Vezneciler- Sultangazi-Fenertepe Metrosu ile İbn Haldun Üniversitesi İstasyonu'nda, Bakırköy-Kirazlı- Başakşehir-Kayaşehir Metrosu ile Kayaşehir İstasyonu'nda, Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu ile Olimpiyatköy İstasyonu'nda, Kabataş- Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu ile Halkalı Stadı İstasyonu'nda entegrasyonun sağlanacağını söyledi. Halkalı İstasyonu'nda hattın MARMARAY ile entegre olacağını ifade eden Uraloğlu, "Halkalıİstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya düşecek" dedi. ANKARA

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