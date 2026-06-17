İletişim Başkanı Duran: AP’nin gerçekleri yansıtmayan raporunu reddediyoruz

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AP'nin raporunun ideolojik yaklaşımlarla ve çarpıtılmış bilgilerle hazırlandığını belirtti.

Raporun taraflı bir anlayışla kaleme alındığına dikkati çeken Duran, şunları kaydetti:

"Raporda yer alan Mavi Vatan'a ilişkin dayanaksız ve hakkaniyetsiz değerlendirmeler, Yunanistan'ın maksimalist taleplerine verilen destek ve Kıbrıs meselesindeki yanlı tutum, raporun ne denli taraflı hazırlandığını açıkça göstermektedir. Terör örgütlerinin ve Türkiye karşıtı çevrelerin söylemlerine alan açan bu anlayışın, yapıcı diyaloga değil, ayrışmaya hizmet ettiği açıktır."

"YARGIYA YÖNELİK MESNETSİZ İTHAMLARI KABUL ETMİYORUZ"

İletişim Başkanı Duran, raporda Türk yargısına yönelik ifadelerin de kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Bağımsız Türk yargısına yönelik mesnetsiz ithamları ve Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'i hedef alan siyasi nitelikli değerlendirmeleri kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yargı süreçlerini kendi kurumları eliyle yürütmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik yapıcı yaklaşım çağrısında bulunan Duran, "Türkiye-AB ilişkilerinin ortak çıkarlar temelinde ilerlemesine katkı sunması beklenen çevrelerin, ön yargılar yerine gerçekleri, siyasi saikler yerine hakkaniyeti esas alan yapıcı bir yaklaşım benimsemesi en doğru yol olacaktır." ifadesine yer verdi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör