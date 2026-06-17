Netanyahu’nun hadsiz isnatları yok hükmünde

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli şunları söyledi:

KRİZ ÜRETİM MEKANİZMASI: Karşımızda bulunan, bölgenin huzur damarlarına musallat olmuş kan delisi bir kriz makinesi olan İsrail, ateşkesi ihlal ederek Lübnan'a saldırıyor, söylem ve demeçleriyle dünya milletlerinin dört gözle beklediği ABD-İran mutabakatının dahi karşısında duruyor, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs çevresinde taşeron hevesleri okşayan bir istikrarsızlık merkezi olmaya devam ediyor. Netanyahu yönetimi, bölgenin huzuruna kasteden kriz üretim mekanizması.

TÜKENMİŞLİĞİNİN İLANI: Siyasi ömrünü kanlı güvenlik anlatısına bağlayan, koltuğunu muhafaza etmek için yangına körükle giden, iftira ve propaganda perdesiyle Ortadoğu'da yarattığı mezalimi örtmeye çalışan bu melun zihniyetin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alması, Netanyahu'nun acziyetinin, telaşının ve tükenmişliğinin ilanı. Türkiye'ye ahlak dersi vermeye kalkmak, Cumhurbaşkanımıza parmak sallamak, akıl karargâhlarının teslim bayrağını çekmesi. Mesnetsiz ithamları, hadsiz isnatları bizim için yok hükmünde. Bebek kanında ikbal arayanların azgınlaşan gaddarlıkları tüm dünyanın gözleri önündeyken uğursuz sayıklamalara kulak asacak, zavallı söylemlere aynı çukurdan cevap verecek değiliz.

MUTABAKAT SAHADA KARŞILIK BULMALI: ABD-İran mutabakatının kâğıt üzerinde kalmaması, sahada karşılık bulması, Hürmüz'de geçiş güvenliğinin teminat altına alınması, nükleer programa ilişkin tartışmaların uluslararası hukuk ve denetim mekanizmaları zemininde yürütülmesi gerekiyor. Uluslararası hukuku ayaklar altına alan, barışın önünde aşılmaz duvarlar örmeye kalkan bu çıbanbaşı, döktüğü her damla kanın, yıktığı her hanenin hesabını er ya da geç, ama mutlaka ve mutlaka, tarihin ve milletlerin huzurunda teker teker verecek.

HAT TURAN KORİDORU: Zengezur dedik ama artık adını doğru koyalım: Bu hat, Turan Koridoru'dur. Turan Koridoru Kars'tan Türkistan bozkırlarına uzanan tarihi ve kültürel istikbal kapısı. Turan Koridoru'nun açılması Ankara'dan Türkistan'a uzanan iktisadi ve jeopolitik sıçrama olacak. Turan Koridoru, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın stratejik anahtarı. Ermenistan ya eski işgal zihniyetinin, diaspora arayışlarının, rövanş heveslerinin peşinde savrulacak ya da bölgenin yeni gerçeğini kabul ederek kalıcı barışın kapısını aralayacak.

'CUMHURBAŞKANIMIZ GÖREVDE BİZ DE ARKASINDAYIZ'

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un seçimle ilgili, "Seçim 16 Nisan 2028 Pazar günü olabilir" sözlerini hatırlatarak, "Seçimlerin zamanında yapılması ile Cumhurbaşkanımızın danışmanın verdiği tarih arasında saat farkı dahi yok. Önemli olan seçimin zamanında yapılması. Şu an için tartışılan her konunun artık açıklığa kavuşarak Türkiye'yi istikrar içerisinde büyüten bir ülke yapısına kavuşturma zamanı. Değişik isimler yeni cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkılıyor. Cumhurbaşkanımız görevde biz de arkasındayız" ifadesini kullandı.



BM ÜÇ MAYMUNU OYNUYOR



Bahçeli, "Gazze'de insanlık inim inim inlerken, bölgemizde acı ve katliam kol gezerken Birleşmiş Milletler, üç maymunu oynuyor. İsrail yönetiminin hesap vermesi ihtimali ufukta belirince, Netanyahu'nun etrafına dokunulmazlık zırhı örülmek isteniyor. İsrail'in menfaatlerinin uğrunda hizaya giren, esas duruşa geçen kurşun askerlerin akıbeti, hezimet ve hüsran olacak. Gazze'de ve Beyrut'ta işlenen insanlık suçları ne diplomatik kulislerde örtülecek ne de zamanın tozlu raflarına kaldırılacak bir dosya. Bu defter, Mahkeme-i Kübra'ya dek açık kalacak" dedi.