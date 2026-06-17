Silivri’de binaya kutuyla para başkana elden rüşvet!

İstanbul Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 10 kişinin tutuklanmasının ardından 21.5 milyon liralık kamu zararı, belediye başkanının 450 bin dolar rüşvet aldığı, CHP ilçe binasında siyah kutuda 40 bin 200 euro teslim edildiği ve 3 villaya usulsüz iskân verildiği ortaya çıktı. İki itirafçı ve Başkan Balcıoğlu'nun itirafları ortaya çıktı. Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı. Balaban Mahallesi'nde 5 bin 368 metrekarelik bir taşınmazın daha önce yeşil alan olarak kamuya terk edildiği, ardından yeniden ihdas edilerek sanayi arsasına dönüştürüldüğü öne sürüldü.

Taşınmazın eski malikine iade edilmesi gerekirken başka bir yapıya devredildiği belirtilip, bilirkişi raporunda işlem nedeniyle 21 milyon 522 bin 717 lira kamu zararına neden olunduğu tespitine yer verildi. Soruşturmanın en dikkat çeken detaylardan biri ise müteahhidin iddiaları oldu. Müteahhit, işyeri iskânı alınması amacıyla doğrudan Başkan Balcıoğlu'na elden 450 bin dolar verdiğini itiraf etti. Soruşturmada alınan ifadelerde bir kafe işletmecisi, işletme hakkını alabilmek amacıyla CHP eski ilçe başkanına Balcıoğlu'nun bilgisi dahilinde 40 bin 200 euroyu CHP ilçe Başkanlığı binasında siyah kutuda verdiğini itiraf etti.