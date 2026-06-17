SON DAKİKA: CHP Sözcüsü Sarı: 6 il başkanı ihraç edildi. İstanbul il başkanı disipline sevk edildi

CHP'de kurultay sürecinin ardından 'mutlak butlan' kararıyla yeniden Genel Başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK toplantısı bugün saat 14.00'te gerçekleştirildi.

Parti içi yapılanmaya ilişkin önemli başlıkların ele alındığı toplantıda, başta yeni kurulların oluşturulması olmak üzere bazı isimlere yönelik ihraç dosyaları ve görev değişiklikleri masaya yatırıldı. Toplantıda ayrıca CHP Ankara ve İzmir il başkanlarının durumları da detaylıca ele alındı.

İZMİR İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Gerçekleştirilen kritik toplantıda CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve mevcut il yönetimi görevden el çektirildi. Görevden alınan Çağatay Güç'ün, ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği öğrenildi. Çağatay Güç'ün yerine ise İzmir İl Başkanlığı görevine eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü getirildi.

CHP SÖZCÜSÜ SARI İHRAÇ VE GÖREVDEN ALMALARI DUYURDU

MYK sonrası açıklamada bulunan CHP Sözcüsü Müslim Sarı "Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar, Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu ve Malatya İl Başkanı Barış Yıldız'ı tedbirli olarak disipline sevk ederek ilgili illerdeki teşkilatları da feshettik." dedi.

Sarı, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Bildiğiniz üzere biz göreve geldiğimiz andan itibaren bir yandan arınma süreciyle ilgili, bir yandan da partinin kurumsal kimliğini zedeleyeceği iş, eylem ve davranışlarda bulunan arkadaşlarımızla ilgili partinin hiyerarşisini hatırlatan, partinin disiplin süreçlerini dikkate alan ve bunları öne çıkartan iş ve eylemleri gerçekleştireceğimizi, bunları not ettiğimizi ve günü geldiğinde bununla ilgili değerlendirmeler yapacağımızı söylemiştik.

Bu çerçevede bugünkü MYK toplantımızda örgütlerimizle ilgili bir takım değerlendirmeler yapıp bazı kararlar aldık. Bu kararları sizinle paylaşmak istiyorum.

3 il başkanımız ve 3 eski il başkanımız olmak üzere toplam 6 arkadaşımız hakkında, özellikle mutlak butlan davası süreci içinde yer alan iddialarda bulunmaları ve bugün içine düştüğümüz mutlak butlan krizinin bir parçası olmaları sebebiyle disiplin süreci başlatmış oluyoruz. Bu arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş bulunuyoruz.

Bugünkü MYK kararıyla mevcut il başkanlarımızdan Erzurum İl Başkanımız Serhat Can Eş'i disipline sevk ederek, yönetimiyle birlikte il yönetimini feshetme kararı almış bulunuyoruz. Yerine de Mahmut Edebali isimli arkadaşımızı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz.

Yine aynı şekilde, bu sürecin başlamasına kendi dilekçesiyle neden olan Bursa İl Başkanımız Nihat Yeşiltaş'ı da tedbirli bir şekilde disipline sevk ediyoruz. Bursa il yönetimiyle ilgili de yönetimle birlikte fesih kararı aldık. Yerine önceki il başkanlarımızdan Turgut Özkan'ı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz.

ÖZGÜR ÇELİK DE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Yine Bitlis İl Başkanımız Metin Güzelkaya da iddianamede ismi geçen arkadaşlarımızdan biridir. Kendisini yönetimiyle birlikte feshederek tedbirli disiplin uygulamasına konu ettik. Ancak yerine henüz bir atama yapmadık. Bitlis il başkanlığımızla ilgili değerlendirmelerimiz devam ediyor.

Bunun dışında, şu an il başkanı olmamakla birlikte iddianamede adı geçen ve kamuoyunda daha çok butlan davası olarak bilinen davaya konu olan 3 eski il başkanımızı da disipline sevk etmiş bulunuyoruz. Bu arkadaşlarımızdan biri önceki dönem Mardin İl Başkanımız Mehmet Kılıçarslan, bir diğeri önceki dönem İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik, bir diğeri de önceki dönem Batman İl Başkanımız Hüseyin Yaşar'dır.

Bu 6 arkadaşımızı, 3'ü mevcut il başkanı ve 3'ü önceki dönem il başkanı olmak üzere, tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş bulunuyoruz.

Gaziantep İl Başkanımız Vakkas Acar yerine Hasan Nesanır'ı İl Başkanı olarak değerlendirmiş ve atamış bulunuyoruz. Yine aynı şekilde Adana İl Başkanımız Anıl Tamburoğlu ve yönetimini feshederek onun yerine Orhan Bayram arkadaşımızı İl Başkanı olarak değerlendirmiş bulunuyoruz."