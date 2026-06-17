  • Haberler
  • Gündem Haberleri
  • SON DAKİKA... İzmir Seferihisar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Belediye Başkanı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltında

SON DAKİKA... İzmir Seferihisar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Belediye Başkanı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltında

SON DAKİKA... İzmir'de CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyonda ralarında Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

SON DAKİKA... İzmir Seferihisar Belediyesi’ne rüşvet operasyonu! Belediye Başkanı Gökhan Pehlivan’ın da bulunduğu 6 kişi gözaltında
İHA

SON DAKİKA... İzmir'de CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyonda ralarında Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#İZMİR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý