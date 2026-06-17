SON DAKİKA... İzmir Seferihisar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Belediye Başkanı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltında
SON DAKİKA... İzmir'de CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyonda ralarında Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
SON DAKİKA... İzmir'de CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyonda ralarında Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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