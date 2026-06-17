SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni ihraç hamlesi! 6 il başkanı disipline sevk edildi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK toplantısında birçok il başkanlıklarında görevden alma ve disipline sevk kararları alındı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "6 arkadaşımızı, 3'ü mevcut il başkanı ve 3'ü önceki dönem il başkanı olmak üzere, tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş bulunuyoruz” dedi.
CHP'de kurultay sürecinin ardından 'mutlak butlan' kararıyla yeniden Genel Başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK toplantısı bugün saat 14.00'te gerçekleştirildi.
Parti içi yapılanmaya ilişkin önemli başlıkların ele alındığı toplantıda, başta yeni kurulların oluşturulması olmak üzere bazı isimlere yönelik ihraç dosyaları ve görev değişiklikleri masaya yatırıldı. Toplantıda ayrıca CHP Ankara ve İzmir il başkanlarının durumları da detaylıca ele alındı.
3'Ü MEVCUT, 3'Ü ESKİ 6 İL BAŞKANI DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ
MYK'nın ardında CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı açıklamalarda bulundu. Sarı, "Bildiğiniz üzere biz göreve geldiğimiz andan itibaren bir yandan arınma süreciyle ilgili, bir yandan da partinin kurumsal kimliğini zedeleyeceği iş, eylem ve davranışlarda bulunan arkadaşlarımızla ilgili partinin hiyerarşisini hatırlatan, partinin disiplin süreçlerini dikkate alan ve bunları öne çıkartan iş ve eylemleri gerçekleştireceğimizi, bunları not ettiğimizi ve günü geldiğinde bununla ilgili değerlendirmeler yapacağımızı söylemiştik" dedi.
GÖREVDEN ALINAN VE YENİ ATANAN İSİMLERİ AÇIKLADI
Sarı, bu çerçevede bugünkü MYK toplantısında örgütlerle ilgili bir takım değerlendirmeler yapıp bazı kararlar aldıklarını söyleyerek, "3 il başkanımız ve 3 eski il başkanımız olmak üzere toplam 6 arkadaşımız hakkında, özellikle mutlak butlan davası süreci içinde yer alan iddialarda bulunmaları ve bugün içine düştüğümüz mutlak butlan krizinin bir parçası olmaları sebebiyle disiplin süreci başlatmış oluyoruz. Bu arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş bulunuyoruz. Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş'i disipline sevk ederek, yönetimiyle birlikte il yönetimini feshetme kararı almış bulunuyoruz. Yerine de Mahmut Edebali isimli arkadaşımızı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz. Yine aynı şekilde, bu sürecin başlamasına kendi dilekçesiyle neden olan Bursa İl Başkanımız Nihat Yeşiltaş'ı da tedbirli bir şekilde disipline sevk ediyoruz. Bursa il yönetimiyle ilgili de yönetimle birlikte fesih kararı aldık. Yerine önceki il başkanlarımızdan Turgut Özkan'ı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz. Yine Bitlis İl Başkanımız Metin Güzelkaya da iddianamede ismi geçen arkadaşlarımızdan biridir. Kendisini yönetimiyle birlikte feshederek tedbirli disiplin uygulamasına konu ettik. Ancak yerine henüz bir atama yapmadık. Bitlis il başkanlığımızla ilgili değerlendirmelerimiz devam ediyor" açıklamalarında bulundu.