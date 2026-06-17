Türkiye mezunu yabancılar gönüllü elçilerimiz oluyor

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin düzenlediği 4 gün boyunca süren THINK TANK Projesi'nin son gününde İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Üsküdar RİDEVA Kültür Merkezi'nde zirve konuşmaları programına katıldı. Programda konuşan Erdoğan, Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrencilerin önemine dikkat çekti. Türkiye'de üniversite eğitimi gördükten sonra ülkelerinde Türkiye mezunları dernekleri kurduklarını ve bu dernekler vasıtasıyla bağlantılarını koruduklarını belirten Erdoğan, "Ülkelerde Türkiye mezunları dernekleri kuruluyor. Bunları Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (TYB) organize ediyor, takip ediyor, onlar koordine ediyor, destek oluyor. Ülkelerindeki Türk şirketlerde bir kısmı çalışıyor. Bir kısmının hâlâ Türkiye'yle gitmeleri, gelmeleri, işbirlikleri devam ediyor. Türkiye mezunları gittikleri ülkelerde Türkiye'nin gönüllü elçileri oluyorlar" dedi.

BİZ AFRİKA'YI SEVİYORUZ

Türkiye'nin ihracat rakamlarının artırılmasında uluslararası öğrenciler ve bunların aracılığıyla kurulacak ilişkilerin önemini vurgulayan Bilal Erdoğan şunları söyledi: "Mesela şimdi 275 milyar dolarlık ihracattan bahsediyoruz. 500 milyar dolar ihracat yapan bir ülke olmak bizim için işten bile değil. Bunun için pazarlarımızı çoğaltmamız gerekiyor. Mesela 2050 yılında dünyadaki hep dört kişiden bir tanesi Afrika'da yaşıyor olacak. Şimdi Afrika bizi seviyor. Biz Afrika'yı seviyoruz. Afrika'daki en yaygın diplomatik alan sahibi ülkeyiz. Afrika'nın dünyanın geleceğinde önemli bir cesameti olacağı zaman Türkiye'nin de bence Afrika'yla beraber yol yürüyen güçlü bir ülke olmasına ihtiyaç var. Türkiye'nin Avrupa'ya katacağı çok şey var."