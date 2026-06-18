Ağbaba’ya uzanan rüşvet ağı deşifre oldu

İzmir'de geçen ay, CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 'rüşvet' operasyonunda tutuklanan gazeteci Evrim Ataman etkin pişmanlıktan yararlanarak verdiği ek ifade, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya uzanan rüşvet ağını deşifre etti. İfadesinde, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın "İyonya Konakları" olarak bilinen villalar için sahibinden kendisi aracılığıyla 6 milyon lira rüşvet istediğini anlatan Ataman, müteahhidin oğlunun ilk taksit olarak kendisine gönderdiği 500 bin TL'yi de yine Pehlivan'ın talimatıyla, Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz'a gönderdiğini itiraf etti.

AĞBABA'YA GÖNDERDİ

Bu itiraf üzerine MASAK tarafından yapılan incelemede, müteahhit Sönmez Budak'ın oğlu Rıdvan Korkmaz Budak'ın 5 Mart 2024'te Evrim Ataman'ın hesabına 500 bin lira havale yaptığı, Ataman'ın 2 gün sonra bu parayı, hiçbir ticari ilişkisi olmadığı ve tanımadığı Özlem Akyılmaz'a gönderdiği, Akyılmaz'ın da aynı gün parayı Veli Ağbaba'nın hesabına havale ettiği belirlendi. Yapılan araştırmada ise Özlem Akyılmaz'ın, TBMM Genel Sekreterliği Büro Memuru SGK kaydı bulunduğu tespit edildi. TBMM'nin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği yazıya göre Özlem Akyılmaz'ın, CHP'li Veli Ağbaba'nın danışmanı olduğu, Ağbaba adına kayıtlı telefonu kullandığı da bildirildi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bu tespitler üzerine, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, rüşvet, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık' suçundan soruşturmayı yürüten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla düzenlenen operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan, Sönmez İnşaat'ın sahibi Sönmez Budak, oğlu Rıdvan Korkmaz Budak, Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz, Vatan Gıda Nakliyat Hafriyat İnşaat Sahibi Salih Yurduseven ve Öğmenler Yapı Turizm İnşaat Mühendislik Şirket Sahibi Rıdvan Öğmen'i gözaltına aldı. Şüphelilere ait dijital materyaller ile soruşturmaya konu olabilecek çeşitli belge ve verilere de incelenmek üzere el konuldu.

SORUŞTURMA EVRAKI ANKARA'YA GÖNDERİLECEK

Gözaltına alınan şüphelilerin usulsüz imar ruhsatı karşılığında 6 milyon lira rüşvet aldığı belirtilirken, 500 bin liralık rüşvet parasını danışmanı aracılığıyla aldığı kaydedilen Veli Ağbaba hakkında rüşvet almak suçundan soruşturma evrakının tefrik edilerek yetkili ve görevli Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği öğrenildi.