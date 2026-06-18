AK Parti ‘1982 Anayasası’ başlıklı rapor hazırladı
AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı "İnsan Hakları Açısından 1982 Anayasası" başlıklı rapor hazırladı. Raporda, mevcut anayasa üzerinde, 2004'te insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelere öncelik tanınmasına ilişkin düzenleme ile 2010'daki anayasa değişiklikleri ile önemli gelişmeler sağlandığına işaret edildi. Raporda tüm bunlara rağmen 1982 Anayasası'nın 12 Eylül askeri darbesinin ardından hazırlanmış olması nedeniyle demokratik meşruiyet, toplumsal uzlaşı ve sivil katılım unsurlarından yoksun olduğu belirtildi.