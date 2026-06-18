Arınma dalgası il başkanlarını da vurdu

CHP'de geçen hafta 9 milletvekili ve 2 belediye başkanı ile başlayan arınma süreci, bu hafta il başkanlarına sıçradı. Adı şaibeye karışan eski ve mevcut toplam 6 il başkanı disipline sevk edildi. Buna ek olarak 5 il başkanı da görevlerinden alındı. Tutuklu Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Özgür Çelik de disipline sevk edilenler arasında yer aldı. Otelde sevgilisiyle basılan tutuklu Özkan Yalım'a destek açıklaması yapan Asu Kaya ise kadın kolları başkanlığı görevinden alındı. Kaya'nın yerine Ayten Gülsever atandı. Dün 2.5 saatlik kritik MYK sonrası kameraların karşısına geçen CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 3'ü eski 3'ü mevcut olmak üzere 6 il başkanının tedbirli olarak ve kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini duyurdu. Söz konusu isimlerin, mutlak butlan davasında şaibe iddialarının merkezinde olmaları gerekçesiyle disipline sevk edildiği vurgulandı. Sevklere ek olarak genel merkeze muhalif tutumlarıyla dikkat çeken 5 il başkanı da yönetimleriyle beraber görevlerinden alındı. Bu arada CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Ayrıca CHP'de olağanüstü kurultay talebiyle 830 delegeden toplanan noter onaylı imzalar da dün genel merkeze teslim edildi.

DİSİPLİNE SEVK EDİLENLER



Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş.

Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş.

Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya.

Eski Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıçarslan.

Eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik.

Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar.



GÖREVDEN ALINANLAR



Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar.

Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu.

Malatya İl Başkanı Barış Yıldız.

Ankara İl Başkanvekili Yüksel Işık.

İzmir İl Başkanı Çağatay Güç.

CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya.