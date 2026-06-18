Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 35. duruşması tamamlandı

Aktaş'ın, eşi sanık Celal Tekin'le kendisini temsilen görüştüğü şeklindeki beyanıyla ilgili Tekin, "Şimdi soruyorum, benim bu olayla ilgimi. Temsil yetkisini neye göre, kime göre nasıl vermişim?" dedi.

Tekin savunmasında, "Aziz İhsan'la görüşsen de suç, görüşmesen de suç. Görüşen de suçlu oldu burada, görüşmeyen de suçlu. Görüşen 'Yok, vallahi görüşmedim.' diyecek neredeyse. Görüşmeyen de 'Oh neyse ki görüşmedim.' Aslında bakarsanız Aziz İhsan, belediyelerde iş yapan bir müteahhit. Görüşebilirsiniz de görüşmeyebilirsiniz de. Hizmet alıyorsunuz çünkü." şeklinde savunma yaptı.

Aziz İhsan Aktaş'la kendisinin de söylediği gibi ilk belediye başkanı seçildiğinde "hayırlı olsun" ziyaretinde görüştüğünü kaydeden Tekin, "Aziz İhsan Aktaş'la ayaküstü görüştüm. İfademde bir çelişki yok. Aziz İhsan Aktaş da aynısını söyledi." ifadelerini kullandı.

Tekin, savunmasını şu şekilde sürdürdü:

"Yargılamanın başından beri aynı soruyu soruyorum. Benim hakkımda, şahsıma ilişkin rüşvet aldığımı ya da suç işlediğimi ortaya koyan somut delil nedir? Bu soruya verilecek olan cevabın dosyada bulunmadığını düşünüyorum. Bu nedenle bugün sizden ayrıcalık istemiyorum. Bir belediye başkanı olduğum için özel muamele de istemiyorum. Bir siyasi partinin mensubu olduğum için farklı değerlendirilmeyi de istemiyorum. Ben yalnızca herkes için geçerli olması gereken hukukun eşit uygulanması ilkesinin benim için de geçerli olmasını istiyorum."