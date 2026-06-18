Bakan Çiftçi: Yeni nesil suç örgütlerine karşı mücadele kararlılıkla sürüyor

Suç örgütleri ve uyuşturucu verilerine ilişkin 2025 yılının Ocak-Mayıs dönemi ile 2026 yılını aynı dönemini karşılaştıran Bakan Çiftçi, ''Geçen sene uyuşturucuyla, narkotik suçlarla mücadele kapsamında toplam 21 bin 681 operasyon gerçekleşmiş.18 bin 884 kişi tutuklanmış, 10 bin 484 kişi de adli kontrolü kaydıyla serbest bırakılmış. Bu sene operasyonlarımızın yine arttığını görüyoruz. 22 bin 25 operasyonun neticesinde 19 bin 904 tutuklu ve 9 bin 540 adli kontrolü kaydıyla serbest bırakılma olduğunu görüyoruz'' dedi. Organize suç çetelerine yönelik yapılan operasyonlar hakkında bilgi veren Bakan Çiftçi, ''Geçen sene organize suç örgütlerine yönelik olarak, 337 organize suç çetesine 836 operasyon gerçekleştirilmiş. Bu sene 1 Ocak-31 Mayıs tarihleri arasında 382 organize suç çetesine yönelik 952 operasyon gerçekleştirilmiş durumdayız'' açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi; Ankara'da, milletvekilleriistişare ve değerlendirme toplantısının ikincisine katıldı. Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun koordinasyonunda AK Parti milletvekilleriyle bir araya gelen, Bakan Çiftçi milletvekillerinin kendi bölgelerinde karşılaştıkları sorunları dinledi. Bakan Çiftçi, İçişleri Bakanlığının son dönemde yürüttüğü çalışmalara ilişkin güncel verileri ve rakamları paylaştı.

ÇİZGİ FİLM KARAKTERLERİNDEN ESİNLENİYORLAR

Yeni nesil organize suç örgütlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Çiftçi, "Son dönemde ortaya çıkan bu suç örgütleri kendilerine çizgi film karakterlerinden esinlenerek bir takım takma isimleri veriyorlar ve bunlarla faaliyet gösteriyorlar" açıklamasında bulundu.





YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİNİN YAŞ ORTALAMASI DÜŞÜK

Ortaya çıkan yeni nesil suç örgütlerinin sosyal medya ileinterneti yoğun bir şekilde kullandıklarını belirten Bakan Çiftçi, ''Genelde işlerini sosyal medya üzerinden yürütüyorlar, ilanlarını da oradan veriyorlar. Suç gelirlerinde yine dijital platformları kullanıyorlar, sosyal medya üzerinden eleman devşiriyorlar. Üst yönetimin dışında örgüt bağları oldukça zayıf. Bir eylemlik elemanı kiralayabiliyorlar. Bilinen şekliyle merkezleri yok. Herhangi bir etik, ilke, racon, ahlak gibi kurallara kendilerine bağlı hissetmiyorlar. Yaş ortalamaları oldukça düşük, hızlı zengin olma gibi hedefleri var." dedi.



DÜŞÜK EĞİTİMLİ KİŞİLER SEÇİLİYOR



Suç örgütlerinin yapısal özelliklerine değinen Bakan Çiftçi, "Aile bağları zayıf, suç geçmişi olan, genelde düşük eğitimli kişilerden eylem yapacak kişileri seçiyorlar. Giyinme ve yaşam tarzları değişti. Reklam ve gösteriş peşinde koşuyorlar. Eylem tarzları değişti, az önce ifade ettiğim gibi. Tek kullanımlık adam buluyorlar ve onların eliyle eylem yapıyorlar. Yabancı GSM hattı kullanma gibi bir uygulamaları var. Hızlı düşman ediniyorlar. Bazen birbirleriyle de çatıştıkları olabiliyor." ifadelerini kullandı.





SUÇ ÖRGÜTLERİNİN FİNANSMANLARINA YÖNELİK ÇALIŞIYORUZ

Suç örgütleriyle mücadelede dijital takip ve analiz süreçlerine yönelik çalışmalar yapıldığının bilgisini veren Bakan Çiftçi, "Bunlarla etkin bir şekilde mücadele edebilmemiz için operasyonların arttırılarak devam ettirmesi gerekiyor. Örgütlerin tasnif edilerek dijital arşiv oluşturulması gerekiyor. Suç gelirlerinin de takibi önemli. Yurt dışı firarilere yönelik çalışmalarımız yine bülten çıkarma şeklinde devam ediyor. Sosyal medya hareketleri takip ediliyor. Bunların üzerinden de bunların takibi ve deşifresi sağlanıyor. Suç örgütlerinin varlıklarını sona getirmek için, suçtan elde ettikleri gelir ve finans kaynaklarının tespitine yönelik suç gelirlerinin takip çalışmalarımız şu anda tüm hızıyla devam ediyor." şeklinde konuştu.





ORGANİZE SUÇ ÇETELERİNE YÖNELİK 952 OPERASYON

Suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlara ilişkinsayısal veriler paylaşan Bakan Çiftçi, "Geçen sene organize suç örgütlerine yönelik olarak, 337 organize suç çetesine 836 operasyon gerçekleştirilmiş. Burada bazen bir suç örgütü çetesinde birden fazla operasyon yapıldığı için sayılar bu şekilde görünüyor. Bu sene 1 Ocak-31 Mayıs tarihleri arasında 382 organize suç çetesine yönelik 952 operasyon gerçekleştirilmiş durumdayız. Bir de bunların organize suç çetelerinin farklılıkları var." dedi.





KAÇAKÇILIKTAN 3 MİLYON 393 MİLYON VERGİ KAYBI ÖNLENDİ

Kaçakçılıkla mücadele verilerini de aktaran Bakan Çiftçi, "KOM, narkotik, siber organize suç çeteleri gibi. Geçensene 836 operasyon iken bu sene 932 operasyon gerçekleştirilmiş. Kaçakçılık suçlarına yönelik olarak geçen sene 15 bin 28 operasyon yapılmışken bu sene sayının 18 bin 524'e yükseldiğini görüyoruz. Kaçakçılık suçlarına yönelik olarak yapılan operasyonlar bunlar. Bu operasyonlarda da 21 bin 467 gözaltı, 591 tutuklu, 885 de adli kontrol kaydıyla serbest bırakma var. Bu sene ise hem göz altıların hem de tutukluların arttığını görüyoruz. Bu operasyonlar neticesinde de 3 milyar 393 milyon lira vergi kaybı önlemişken geçen sene, bu sene 3 milyar 32 milyon lira vergi kaybı önlendiğini ifade edebiliriz." dedi.





CEZAEVLERİNDEKİ HÜKÜMLÜLERİN 3'TE 1'İ UYUŞTURUCU SUÇLARINDAN DOLAYI İÇERİDE



Uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin verileri paylaşan Bakan Çiftçi, operasyon sayılarından ele geçirilen maddelere kadar birçok başlıkta bilgi verdi. Bakan Çiftçi, "Geçen sene uyuşturucuyla, narkotik suçlarla mücadele kapsamında toplam 21 bin 681 operasyon gerçekleşmiş durumda. Bunun neticesinde de 18 bin 884 kişi tutuklanmış, 10 bin 484 kişi de adli kontrolü kaydıyla serbest bırakılmış. Bu sene operasyonlarımızın yine arttığını görüyoruz. 22 bin 25 operasyonun neticesinde 19 bin 904 tutuklu ve 9 bin 540 adli kontrolü kaydıyla serbest bırakma olduğunu görüyoruz. Şu anda cezaevinde hükümlü olarak yaklaşık olarak 300 bin bandından kişi var. Bunların neredeyse üçte biri uyuşturucuyla uyuşturucu suçlarından dolayı hüküm giyenlerden oluşuyor'' açıklamasında bulundu.





İLK BEŞ AYDA 20 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen miktarlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Çiftçi, "Geçen sene beş aylık dönemde 17,3 ton uyuşturucu, 63 milyon uyuşturucu hap ve 14,7 milyon kök kenevir ve skank ele geçmişken bu sene miktarın daha da arttığını görüyoruz. 20,2 ton uyuşturucu madde, 69 milyon hap yapılan operasyonlarda ele geçirilmiş durumda'' ifadelerini kullandı.



NARVAS UYGULAMASI ÜZERİNDEN 64 BİN 324 İHBAR

NARVAS uygulamasına ilişkin bilgi veren Bakan Çiftçi, "NARVAS uygulaması üzerinden vatandaşlarımız ihbarda bulunabiliyorlar. Geçen sene NARVAS uygulamasını kullanmak suretiyle 60 bin 748 adet ihbar yapılmışken uyuşturucu suçlarıyla mücadele konusunda, bu sene 64 bin 324 ihbar olduğunu görüyoruz" dedi. Uyuşturucuya bağlı ölümler ve uluslararası veriler hakkında konuşan Bakan Çiftçi, "2016 yılı itibariyle doğrudan maddeye bağlı ölümlerin sayısı 920. Bu yıllar itibariyle düşüşe geçiyor. 941'den 657'ye ve 2024 yılında 427, 2025 yılında 437'ye yükseliyor. Gördüğünüz gibi bu 2019-2023 yılları arasında yatay bir seyir izliyor. Ama 2023'ten itibariyle tekrar yükselişe geçtiğini görüyoruz." dedi.Genç yaş gruplarına ilişkin verileri de paylaşan Bakan Çiftçi, "15-18 yaş aralığında maddeye bağlı ölümleri görecek olursak; 2016 yılında 27 tane iken düşüşe geçtiğini ve 2025 yılı itibarıyla bu rakamın 1'e düştüğünü görüyoruz." ifadelerini kullandı. Uluslararası raporlara da değinen Bakan Çiftçi, "Genel nüfustaki madde kullanım yaygınlığına göz atacak olursak; bunlar genelde uluslararası raporlardan elde ettiğimiz istatistiklerdir. Dünya genelinde en son 2023 yılı itibarıyla yayınlanmış bu rapor. 15 ile 64 yaş aralığında, 316 milyon kişi hayatında bir defa madde kullandığını beyan etmiş. Avrupa'da bu oran yüzde 29 iken, Türkiye'nin en son 2018 yılı itibarıyla raporlaştırılmış oranı yüzde 3.1'dir." dedi.



UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ÖNLEME ÇALIŞMASI İLE 37 MİLYON KİŞİYE EĞİTİM VERİLDİ



Uyuşturucuyla mücadelenin çok boyutlu olduğuna dikkat çeken Bakan Çiftçi, "Bunu önlemek için bakanlıklarımızın tüm birimleri kararlı bir şekilde çalışmalarına devam ediyorlar. Yalnız bu sadece kolluk kuvvetlerinin mücadelesiyle başarıya ulaşılabilecek bir mücadele değil. Burada ailelerin üzerine düşen görevler var, sivil toplum kuruluşlarına düşen görevler var, devletin diğer kurumlarının yapması gereken işler var. Topyekûn bir mücadele neticesinde bunun başarıya ulaşabileceğini değerlendiriyoruz. Kolluk kuvvetlerimizin bu konuda yapmış oldukları eğitimler, bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları neticesinde bu sene 3 milyon kişiye ulaşılmış; toplamda da bugüne kadar tüm eğitim ve önleme projelerinde 37 milyon vatandaşımıza ulaşılmıştır'' dedi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör