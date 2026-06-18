Bakan Ersoy'dan Kerbela mesajı: "Özünde birlik ve kardeşlik var"
Yas-ı Matem Oruç Açma Lokması’nda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hz. Hüseyin'in hak, adalet ve insanlık değerleri uğruna verdiği mücadelenin asırlardır yol göstermeye devam ettiğini belirterek Kerbela'nın yalnızca geçmişte yaşanmış bir hadise değil, bugün de vicdanları diri tutan evrensel bir mesaj taşıdığını söyledi.
Muharrem ayı kapsamında düzenlenen Yas-ı Matem Oruç Açma Lokması'na katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, vatandaşlarla bir araya geldi.
İstanbul Valisi Davut Gül ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un da katıldığı programda Kerbela şehitleri dualarla anılırken Muharrem ayının Alevi-Bektaşi inanç ve kültür dünyasındaki yeri ile Kerbela'nın insanlığa bıraktığı mesajlar da vurgulandı.
MUHARREM AYININ MANEVİ ANLAMINA DİKKAT ÇEKTİ
Programda konuşan Bakan Ersoy, Muharrem ayının Alevi-Bektaşi inanç ve kültür dünyasında yalnızca bir matem dönemi olmadığını belirterek bu ayın hakikatin, vicdanın ve insanlık onurunun yeniden hatırlandığı derin bir muhasebe zamanı olduğunu ifade etti.
Kerbela'da hak ve hakikat uğruna can veren Hz. Hüseyin'i ve Kerbela şehitlerini rahmet, saygı ve hürmetle andıklarını belirten Ersoy, Hz. Hüseyin'in makam ve saltanat için değil, insanlık değerleri için mücadele ettiğini, bu uğurda canını ve sevdiklerini feda ettiğini söyledi.
ADALET, MERHAMET VE İNSANLIK VİCDANI DA SINANDI
Kerbela'nın yalnızca bir tarih hadisesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Ersoy, "Kerbela'da yalnızca insanlar susuz bırakılmamış; adalet, merhamet ve insanlık vicdanı da büyük bir sınavdan geçirilmiştir." dedi.
Muharrem orucunun ise Kerbela'nın acısını gönülde hissetmenin, nefsi terbiye etmenin, mazlumun hâlini anlamanın ve hak yolunda sabrı kuşanmanın manevi ifadesi olduğunu belirten Ersoy, bu ayın paylaşmayı, dayanışmayı ve gönül birliğini güçlendirmeyi hatırlattığını kaydetti.