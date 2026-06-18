Bakan Ersoy'dan Kerbela mesajı: "Özünde birlik ve kardeşlik var"

İstanbul Valisi Davut Gül ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un da katıldığı programda Kerbela şehitleri dualarla anılırken Muharrem ayının Alevi-Bektaşi inanç ve kültür dünyasındaki yeri ile Kerbela'nın insanlığa bıraktığı mesajlar da vurgulandı.

MUHARREM AYININ MANEVİ ANLAMINA DİKKAT ÇEKTİ

Programda konuşan Bakan Ersoy, Muharrem ayının Alevi-Bektaşi inanç ve kültür dünyasında yalnızca bir matem dönemi olmadığını belirterek bu ayın hakikatin, vicdanın ve insanlık onurunun yeniden hatırlandığı derin bir muhasebe zamanı olduğunu ifade etti.

Kerbela'da hak ve hakikat uğruna can veren Hz. Hüseyin'i ve Kerbela şehitlerini rahmet, saygı ve hürmetle andıklarını belirten Ersoy, Hz. Hüseyin'in makam ve saltanat için değil, insanlık değerleri için mücadele ettiğini, bu uğurda canını ve sevdiklerini feda ettiğini söyledi.