Başkan Erdoğan’a 5 büyükelçiden güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi ile Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuveyt, Malezya büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sırasıyla AB Delegasyonu Büyükelçisi Aivo Orav'ı, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Sukjong Boo'yu, Moğolistan Büyükelçisi Ochir Lkhagvasuren'i, Kuveyt Büyükelçisi Mohammad Marzouq Salman Al Shabo'yu ve Malezya Büyükelçisi Adlan Mohd Shaffieq'i kabul etti.

Büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Ardından büyükelçiler ve beraberindekiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.